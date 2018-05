Raids israéliens meurtriers en Syrie : Regain de tension

L'escalade militaire inédite entre Israël et l'Iran sur le théâtre syrien a alarmé la communauté internationale faceau danger d'une guerre ouverte même si les deux pays ennemis disent vouloir éviter un embrasement dans la région.

Avant l'aube jeudi, Israël a mené des dizaines de raids aériens meurtriers contre des cibles présentées comme iraniennes en Syrie voisine, affirmant riposter à des tirs de roquettes iraniennes contre la partie du plateau du Golan sous son contrôle. L'armée syrienne a abattu jeudi à l'aube des dizaines de missiles israéliens lancés contre le territoire syrien. «Plusieurs dizaines de missiles ont été abattus dans le ciel syrien par les systèmes anti-aériens», a indiqué l'agence officielle Sana. «Israël tente de viser des unités de la défense anti-aérienne et de détruire des radars», a ajouté Sana. Certains missiles israéliens avaient touché des bases militaires ainsi qu'un dépôt d'armes et un radar militaire, a rapporté jeudi à l'aube l'agence syrienne. Une source des forces alliées de Damas a indiqué que les frappes israéliennes ont touché "un régiment de l'armée de l'air près de la ville de Doumeir (à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Damas) et la brigade 38 dans les environs de Deraa». «Les systèmes de défense anti-aériens ont réussi à abattre des missiles qui visaient l'aéroport de Damas», a ajouté cette même source. Le ministère russe de la défense a de son côté affirmé que l'armée syrienne a intercepté 28 avions 70 tirs de missiles israéliens ayant été tirés sur le territoire syrien. «28 avions israéliens F-15 et F-16 ont participé aux frappes et ont tiré 60 missiles de type ‘’air-sol’’ sur plusieurs régions syriennes», a déclaré le ministère dans un communiqué cité par les agences de presse russes. «Plus de dix missiles tactiques de type ‘’sol-sol’’ ont été tirés depuis Israël», a ajouté le ministère.



Appels à la retenue



Le président iranien, Hassan Rohani, a affirmé que son pays ne voulait pas de «nouvelles tensions» au Moyen-Orient, soulignant que «l'Iran a toujours cherché à faire baisser les tensions». Le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement iranien, Allaeddine Boroujerdi, en déplacement à Lisbonne, a lui estimé que «le principal objectif de ces attaques, soutenues par les Etats-Unis, est de dévier l'attention de l'opinion publique du comportement du président américain, de sa décision de sortir de l'accord» sur le nucléaire iranien. Néanmoins des experts ont estimé qu'un pas avait été franchi dans l'hostilité israélo-iranienne en Syrie. Dans ce contexte d'incertitudes et de tensions régionales avivées par la décision du président Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, le patron de l'ONU Antonio Guterres a demandé «un arrêt immédiat de tous les actes hostiles afin d'éviter une nouvelle conflagration». L'Union européenne a elle appelé à la retenue face à une escalade «extrêmement inquiétante». Londres, Paris et Moscou aussi. «L'escalade des dernières heures nous montre qu'il y va vraisemblablement de la guerre ou de la paix», a prévenu Mme Merkel. Le président russe, Vladimir Poutine, a estimé quant à lui que cette agression était «malheureusement très grave» et déclaré vouloir «chercher des solutions». Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a appelé jeudi l'Iran et Israël «au dialogue».

R. I.

Al Assad : « La Russie ne permettra pas le déclenchement de la 3e Guerre mondiale en Syrie »

La Russie, «forte de sa sagesse politique, ne permettra pas de provoquer la Troisième Guerre mondiale en Syrie», a estimé jeudi le président syrien, Bachar al-Assad, dans une interview accordée au journal grec Kathimerini, dont le texte intégral a été publié par l'agence Sana. «Non, pour la seule raison qu'il y a heureusement le sage leadership de la Russie», a répondu le chef de l'Etat syrien à la question de savoir s'il ne redoutait pas le début de la Troisième Guerre mondiale sur le territoire de son pays. Le président syrien a souligné que «les Etats-Unis continuaient de soutenir les terroristes». Selon lui, c'était la seule mission de Washington en Syrie. «Nous savons tous très bien que la seule mission que les Etats-Unis accomplissent en Syrie est de soutenir les terroristes quelques soient leurs noms et leurs groupes», a souligné le président syrien.