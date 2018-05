Front Polisario : Résistance jusqu’à l’indépendance

Les festivités commémoratives du 45e anniversaire de la création du Front Polisario se poursuivaient jeudi dans la wilaya d'Aousserd (camps de réfugiés sahraouis), sous le signe «De la résistance et de la continuité dans la lutte pour l’autodétermination du peuple sahraoui».

La cérémonie d’ouverture officielle de cette manifestation s'est déroulée sous la présidence de M. Brahim Ghali, président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), et secrétaire général du Front Polisario, en présence d'invités locaux et étrangers, dont des personnalités politiques et des représentants d'organisations humanitaires internationales activant dans les camps des réfugiés sahraouis. La célébration du 45e anniversaire de la création du Front Polisario a constitué une occasion pour les invités, qui ont réitéré leur soutien inconditionnel à la juste cause du peuple sahraoui, en lutte, sous la direction du Front Polisario, pour l'indépendance et son droit à autodétermination, conformément aux résolutions de la légalité internationale. De son côté, le responsable du secrétariat de l’organisation politique du Front Polisario, Hama Salama, a souligné, dans son allocution inaugurale, que la création du Front populaire pour la libération de la Saguia El-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario), le 10 mai 1973, «répondait aux aspirations du peuple sahraoui et continue la lutte contre les forces d’occupation marocaines, qui dénie le droit des Sahraouis de vivre indépendants et libres dans un État souverain, libre et démocratique». Rappelant le premier appel rédigé par le Front Polisario, lors de sa fondation en 1973, M. Salama a indiqué que les membres fondateurs du mouvement de la résistance sahraouie avaient décidé d’arracher «la liberté par le recours aux armes», s’inspirant, a-t-il souligné, de «la guerre de libération menée par le peuple algérien entre 1954 et 1962 contre le colonialisme français». Le texte fondateur du Front Polisario s’appuie en effet sur le modèle de la révolution algérienne et de toutes les luttes menées par les peuples colonisés à travers le monde et faisant face à l’impérialisme. Saluant le soutien continu et profond apporté par l’Algérie au peuple sahraoui, M. Salama a rendu un vibrant hommage au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui est, rappelle-t-il, «un fervent défenseur de la cause sahraouie», sans jamais ménager d'efforts pour soutenir le combat du peuple sahraoui tout au long de ces 45 ans de lutte». Présents à cette rencontre, des militants de partis politiques algériens, dont le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, la député Saïda Bounab, représentante de la Comité d’amitié et fraternité avec le peuple sahraoui à l’Assemblée populaire nationale (APN), et Abdelaziz Medjahid, défenseur de la cause sahraouie, ont, tour à tour, exprimé «la solidarité entière et les principes de l’Algérie vis-à-vis de la lutte du peuple sahraoui», soulignant, à l'unanimité, que «le combat du peuple sahraoui pour l'indépendance sera toujours porté et soutenu par l’Algérie». De son côté, le représentant du Parlement des îles Baléares (Espagne), Baltasar Picornell, à la tête d'une délégation de 10 parlementaires, a exprimé le soutien continu des politiques ibériques issus de différents courants politiques du pays. «Nous serions toujours fidèles à votre combat. La question sahraouie est une cause juste basée sur le principe reconnu par la communauté internationale, qui est l’autodétermination du peuple sahraoui», a-t-il indiqué, sous les applaudissements de l’assistance.



Le Front Polisario appelle les pays arabes à « revoir leur position » à l’égard de la question sahraouie



Le responsable du secrétariat politique du Front Polisario, Hamma Salama, a appelé hier les pays arabes à «revoir leur position» officielle à l’égard de la question sahraouie, rappelant que plusieurs pays dans le monde ont déjà reconnu la République arabe sahraouie démocratique (RASD). «J’invite les chefs d’État arabes, particulièrement les dirigeants des pays du Golfe, à revoir leur position à l’égard de notre cause», a lancé le responsable politique du Polisario, lors d’une rencontre aux camps des réfugiés sahraouis à Aousserd, avec une délégation d’hommes politiques algériens et représentants de la société civile militants de la cause sahraouie, rappelant que «48 États dans le monde ont déjà reconnu la République arabe sahraouie démocratique (RASD)». Il a critiqué, en effet, la position des États arabes qui continuent, précise-t-il, à soutenir «l’occupant marocain et à ignorer la souffrance du peuple sahraoui qui fait face, depuis 45 ans, à la colonisation marocaine, au mépris de la légalité internationale, laquelle impose au régime du makhzen de respecter le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, imposé par l’ONU en 1991». «Et, pourtant, nous sommes un peuple arabe et de surcroît musulman, opprimé par un pays arabe voisin», a dénoncé le responsable sahraoui, avant de saluer, à l'occasion, le soutien de l’Algérie qui «défend le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et les causes des peuples opprimés», a-t-il souligné, en s'exprimant devant la délégation algérienne qui a pris part aux festivités de commémoration du 45e anniversaire de la création du Front Polisario coïncidant avec la date du 10 mai 1973. Abordant les dernières allégations du régime marocain sur un prétendu soutien de la part de l’Iran et du mouvement de résistance libanais le Hezbollah au Front Polisario, M. Hamma a dénoncé une «supercherie» et un «mensonge», qui prouvent «l'échec de la politique du régime marocain visant à occulter le combat mené par le peuple sahraoui pendant ces 45 ans».

«Nous avons une armée bien formée et constituée d’éléments très compétents et capables de former les soldats sahraouis. Nous avons toujours compté sur nos capacités», a-t-il rétorqué. «Nous n’avons pas besoin d’aller jusqu’au Liban pour solliciter l’aide du mouvement libanais, le Hezbollah et l’Iran», a-t-il fait valoir, en soulignant que «ces allégations n’auront aucun effet sur la détermination et la volonté du peuple sahraoui à poursuivre sa lutte contre le colonialisme marocain». De son côté, le ministre sahraoui de l’Enseignement supérieur, Bouchraya Hamoudi Biyoune, a salué la position constante de l’Algérie à l’égard de la question sahraouie, celle de défendre le droit aux peuples à disposer d’eux-mêmes, malgré, rappelle-t-il, «toutes les épreuves qu’elle avait vécues durant la décennie noire». «Nous sommes fiers et renforcés par le soutien apporté par le peuple algérien à la cause sahraouie. Nous l’avons constaté plus particulièrement, lors de la disparition de notre président Mohamed Abdelaziz, lorsque des citoyens algériens se sont déplacés en masse au niveau de notre ambassade pour exprimer leur soutien», a-t-il rappelé. Pour sa part, Meriem Hamada, responsable au camp des réfugiés sahraouis d’Aousserd, n’a pas manqué de dénoncer «le régime marocain allié d’Israël qui colonise et utilise un armement israélien contre un peuple arabe et musulman frère». Elle s'est elle aussi dit «très déçue par l’attitude des pays arabes à l’égard des peuples qui souffrent du colonialisme, particulièrement les peuples sahraoui et palestinien». (APS)