architectue : convention de coopération entre le ministère de la Culture et le CNOA

Une convention de coopération et de partenariat a été signée, jeudi dernier, à la Bibliothèque nationale d'El-Hamma entre le ministère de la Culture et le Conseil national de l'ordre des architectes (CNOA) pour la coopération dans les domaines liés à la protection du patrimoine architectural. Cette convention prévoit la consécration du renforcement de la coopération entre les deux parties dans plusieurs domaines relatifs à la sauvegarde et la protection du patrimoine, outre l'organisation de manifestations conjointes dans le domaine de la protection du patrimoine architectural. Parmi les points contenus dans cette convention, la création d'un Prix dans le domaine de la protection du patrimoine architectural visant la mise en exergue des capacités créatives en vue de relever les éléments de création architecturale et la consécration de l'identité architecturale nationale. En matière de recherche, cette convention prévoit l'établissement de projets de recherches conjoints dans le cadre de la promotion du patrimoine, la protection, la valorisation et l'inventaire du patrimoine architectural selon les éléments et les sites.

Des cycles de formation (pratiques sur le terrain) au profit des architectes dans le domaine de la protection du patrimoine architectural seront également programmés en vue d'approfondir la compréhension et l'acquisition de l'expérience dans cette spécialité, et pour permettre aux acteurs concernés d'intervenir pour la protection et la restauration des anciennes bâtisses.