Festival international du couscous : Au cœur de l’identité nationale

La 1ère édition du Festival international du couscous a débuté jeudi dernier à Alger (Bastion 23) et se poursuivra pour cette journée avec la participation de représentants de 15 wilayas et de participants venus de Tunisie, du Maroc et d'Egypte. Le programme de cette manifestation dédiée au couscous, un plat populaire en Afrique du nord, prévoit, au premier jour, une exposition sur ce plat classique, notamment les différents ingrédients entrant da sa préparation et les différentes méthodes de sa préparation. Les visiteurs pourront également assister à une exposition sur les techniques de préparation du couscous tunisien, suivie d'une compétition nationale pour la préparation de ce plat avec la participation de représentants de plusieurs wilayas, outre l'organisation des compétitions «master classe», animées par les étudiants de l'Institut national des techniques hôtelières et touristiques (INTHT) de Tizi Ouzou. Une compétition internationale autour de ce plat est prévue au deuxième jour de cette manifestation en sus d'exposition d'artisanat. Une table de dégustation géante est prévue au troisième jour de ce festival au niveau de la place de la Grande poste où les visiteurs pourront découvrir les différents types de couscous, notamment le couscous ma Organisé par Nexus Corp et Chohra Prod sous le parrainage des ministères de la Culture et de la Jeunesse et des sports. le festival prendra fin avec la distinction des lauréats.