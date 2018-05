Tizi Ouzou : Des vestiges à sauvegarder et à valoriser

La wilaya de Tizi-Ouzou renferme une multitude de sites archéologiques que la direction locale de la culture œuvre pour leur sauvegarde et valorisation eu égard à la valeur patrimoniale de ces sites inventoriés à travers plusieurs localités de la wilaya.

Selon la directrice de la culture, Nabila Goumeziane, la wilaya de Tizi-Ouzou recel d’un riche patrimoine archéologique de l’ordre de 26 sites qui sont classés et protégés. Parmi ses 26 sites archéologiques, 12 vestiges sont classées au patrimoine archéologique national, alors que le reste de site figure dans la liste de l’inventaire supplémentaire de la wilaya, a-t-elle indiqué, en précisant que tous ces sites classés bénéficient de la protection par un ensemble de mesures et actions ayant toutes l’objectif de la sauvegarde du patrimoine culturel matériel, tout en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures. Parmi ces mesures visant la conservation et la protection de ce riche et très ancien patrimoine archéologique, la directrice de la culture a mis en avant la sécurisation des sites par son bornage et balisage afin de parer à sa dégradation. Une fois cette première mesure prise, s’ensuivent les opérations de réhabilitation et de restauration par des spécialistes en la matière. Plusieurs de ces sites ont déjà bénéficié de ces opérations alors que des demandes d’inscription d’opérations similaires sont établies au profit d’autres vestiges se trouvant à travers le territoire de la wilaya, a encore indiqué notre interlocutrice en insistant sur les efforts importants qui sont déployés par sa direction pour préserver, conserver et valoriser ces sites d’une valeur patrimoniale et historique indéniable.

mission très difficile, mais pas du tout impossible avec l’implication de tout le monde, particulièrement le mouvement associatif et les comités des villages où se trouvent ces vestiges anciens. A l’effet de rendre cette implication efficiente dans ce domaine de protection et de valorisation du patrimoine local, aussi bien matériel qu’immatériel, la direction de la culture, en collaboration avec le centre national des recherches préhistoriques, archéologiques et historiques (CNRPAH) a entrepris récemment un cycle de formation au profit des associations de la wilaya qui entreprennent des actions culturelles louables et œuvrent activement pour la préservation et la promotion de notre patrimoine. Ces sessions de formations assurées par des spécialistes visent, selon la même responsable, à inculquer aux membres de ces associations les éléments de base sur la gestion de projets et également à s’initier aux techniques de préservation et de valorisation du patrimoine culturel immatériel (PCI) qui constitue la base de toutes les potentialités patrimoniales et qui doit être inventorié afin de garantir un travail de mémoire par la protection de ce patrimoine matériel et immatériel dont regorge la wilaya. En sus de ces sessions de formations et le prix institué pour encourager le mouvement associatif à s’impliquer dans ce travail de préservation de ce riche patrimoine de la wilaya, la direction de la culture a également des programmes de sorties pédagogiques sur les sites archéologiques se trouvant sur le territoire de la wilaya afin de sensibiliser la population sur l’importance que revêtent ces lieux, mais aussi sur l’impérative nécessité de les protéger et les valoriser.

En ce mois de célébration du mois de patrimoine, qui se poursuivra jusqu’au 18 mai prochain, plusieurs sorties pédagogiques sont programmées au profit des enfants scolarisés et autres adultes pour leur faire découvrir ces trésors archéologiques qui racontent une partie de l’histoire lointaine de notre région. Les 26 sites archéologiques et monuments classés et protégés, couvrant les différentes périodes historiques et touchent une variété riche en aspects patrimoniaux qui témoignent de l’occupation humaine préhistorique ou historique, sont aménagés et mis valeur, ouverts au public et on y trouve une interprétation du site. Parmi ces vestiges et monuments historiques, on cite les Allées couvertes d’Ath Rhouna, dans la commune d’Azeffoun, qui est une nécropole comportant des monuments funéraires mégalithiques, au nombre de huit, qui remontent à la période protohistorique, l’abri sous roche d’Ifri N’Dlal qui remonte à la période protohistorique, renferme d’importantes inscriptions libyques avec plus de 500 caractères, une forme anthropomorphe et une autre zoomorphe, qui se trouve au lieu dit Thizi Lbir, dans la commune d’Ifigha. Ce site constitue un document épigraphique très important pour domaine libyco-berbère, selon les spécialistes. Le site archéologique de Tigzirt, qui remonte à la période antique, est aussi parmi ces vestiges protégés. Situés dans la partie nord de la ville de Tigzirt, ces vestiges, qui sont largement visibles attestent du passage de plusieurs civilisations : romaine, vandale, byzantine. Quant à la ville romaine, elle a été érigée en 147 de notre ère. Elle était, au départ, constituée d’un casernement ceint d’une muraille défensive. Elle connaîtra une extension, à partir du IIIe siècle, devenant ainsi un municipe. Non loin de ce site, on trouve le Mausolée de Taksebt, situé au village Taksebt, dans la commune d’Iflissen. Il s’agit d’un monument funéraire berbère, daté du IIe siècle avant notre ère. Le mausolée de Taksebt occupe un sommet d’une colline qui domine la mer au Nord et la ville de Tigzirt du côté Est. L’édifice est construit de grandes pierres de tailles bien appareillées délimitant un socle octogonal. Toujours sur la côte, le site Vieux Azeffoun est toujours là pour témoigner des vagues invasions étrangères qu’a connues notre pays depuis plusieurs siècles. Le vieux Azeffoun est une ville antique comportant des thermes, des citernes, porte nord de la ville, traces de tours de surveillance, des structures, traces de nécropole. Cette ancienne ville est située à 7 km de la ville d’Azeffoun, sur un plateau surplombant la mer. Elle était une colonie romaine, érigée par Octave au Ier siècle de notre ère, pour loger les vétérans de l’armée romaine et contrôler les mouvements des insurrections. Sous le règne des Sévères au IIIe siècle, elle obtint le statut de municipe. En sus de ces vestiges archéologiques remontant à des périodes antiques, la wilaya de Tizi-Ouzou compte plusieurs autres monuments historiques qui ont bénéficié d’opérations de réhabilitation et de valorisation. Entres monuments historiques répertoriés et classés, figure le Bordj Turc, dans la ville de Tizi-Ouzou, qui remonte, comme son nom l’indique, à la période turque en Algérie. Sa construction date du début du XVIIIe siècle.

Il a été construit par le commandant Ali Khodja afin d’asseoir la présence et la dominance militaire turque dans le bassin de Sébaou. Le Bordj turc de Boghni, monument historique à caractère militaire, est aussi sur cette liste. Il est situé au lieu dit Azaghar, à l’ouest de la commune de Boghni, et son édification remonte au début du XVIIIe siècle par le même commandant qui avait construit celui de Tizi-Ouzou ville. C’est un fort militaire doté de quatre bastions et de murs défensifs très élevés. Il abritait des garnisons pour dominer toute la région du Kouriat. «Thakhelwith de Lalla Fatma N’Soumeur » (XIXe siècle) au village Soumeur, Iferhounen, le (Lieu du tirage de la proclamation du 1er novembre 1954), haut lieu historique marquant le mouvement national et la guerre de libération, au village Ighil Imoula, Tizi N Tleta, le « Village traditionnel kabyle d’Ath El Kaid» regroupant d’anciens bâtis à caractère architectural traditionnel situé à Ath El Kaid (Agouni Gueghrane), «La centrale hydraulique de Boghni» sise au lieu dit Ighzer N’Chebe, qui a été mise en service en 1935 ainsi que les anciens Zaouias Sidi Ali Moussa de Souk El Tenine et Sidi Mansour de Timizart, ainsi que les maisons de Abane Ramdane (Azouza), Krim Belkacem (Thizra Aissa), Iazzourene (Timizart), Iguerbouchen (Ait Ouchene), des Ath Kaci (Tizi-Ouzou-ville), sont les principaux monuments historiques ayant bénéficié des travaux de réhabilitation et de prise en charge par l’Etat. Certains de ces monuments, dont les maisons d’héros de la glorieuse révolution de novembre 1954, sont transformés en musée de l’histoire.

Bel. Adrar