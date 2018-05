Opéra d’Alger : La musique turque à l’honneur

Jumelant danse moderne et contemporaine avec la danse traditionnelle turque, la troupe de danse Les Couleurs d’Anatolie a émerveillé les présents de l’Opéra d’Alger, avec un spectacle inouï, baptisé «Kadesh», qui était en parfaite alliance avec les tableaux d’aquarelles offerts par le peintre turc Garip Ay.

Pas moins d’une dizaine de danseurs, dont cinq hommes et cinq femmes, ont envahi la scène de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh se lançant dans une chorégraphie superbement réalisée. «Kadesh» raconte la dualité éternelle entre le bien et le mal. Une histoire qui était graduellement racontée à travers les œuvres aquarelles de Garip Ay qui accompagnait les danseurs sur scène. Cet artiste-peintre, très connu en Turquie, utilisait une technique nommée «ebru», qui est à la base une thérapie (healing method). Cette technique consiste à appliquer de la peinture sur de l’eau qui a été préalablement épaissie au moyen d’épaississants naturels.

Son atelier de travail était connecté par un data-show. on voyait Garip Ay déposer alors délicatement des pigments de couleurs au goutte-à-goutte ou au pinceau sur de l’eau en les étalant progressivement sur la surface avec une fine barre de métal. Une fois son motif terminé, il pose un papier absorbant à la surface, qui va être imprimé du motif «flottant». Cette technique permet de garder une trace de l’œuvre… des œuvres qui ne duraient malheureusement que quelques secondes.

C’est une mosaïque exprimée avec des couleurs et des gestes corporels, une danse très en mouvement où la «poésie du corps» était maîtresse des planches.

Ce tableau rythmé expose l’héritage d’une culture folklorique turque, un patrimoine de plus de 3.000 ans. Cette rencontre avec le public algérois a été arrosée d’une ambiance enflammée par le rythme des musiques et par le jeu des danseurs et danseuses qui ont donné d’eux-mêmes afin d’offrir un très beau cadeau aux amoureux de la culture turque, venus nombreux pour cette soirée du mercredi.

Cette rencontre féerique, qui entre dans le cadre des échanges culturels algéro-turcs, a été eu lieu en présence du ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, du représentant diplomatique accrédité en Algérie, M. Mehmet Poroy, ainsi que des invités des deux parties. Organisée par Yunus Emre Enstitüsü en collaboration avec l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, cette manifestation culturelle est placée sous l’égide du ministère de la culture et l’ambassade de la République de Turquie en Algérie.

Il y a lieu de noter que ce spectacle a été précédé par le passage du ballet national de l’Opéra d’Alger qui a offert à l’assistance un tableau de différentes danses et des tenues traditionnelles de l’Algérie. Après l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, les couleurs d’Anatolie se sont déplacées à Constantine qui a accueilli ce show, vendredi dernier, à la salle Ahmed-Bey… pour un voyage sans passeport, de plus d’une heure, parfumé aux odeurs de la Turquie.

Sihem Oubraham