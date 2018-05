Valeur des exportations en 2017 des opérateurs économiques d’Oran : Augmentation de près de 15%

La valeur des exportations, opérées par la wilaya d’Oran, a augmenté de près de 15% durant l’année écoulée par apport à 2016, a-t-on appris jeudi du président de la Chambre de commerce et de l’industrie d’Oran (CCIO). Les opérateurs économiques de la wilaya d’Oran ont exporté, en 2017, une valeur totale de plus de 67 millions de dollars, et plus de 13 millions d’euros, a indiqué Abed Mouad, lors de la présentation du bilan de la CCIO pour le mandat 2014-2018.

Cette croissance de la valeur des exportations, ayant touché différents secteurs d’activités hors hydrocarbures, a été favorisée par le soutien à la production nationale en termes de quantité et de qualité, dans le cadre des mesures d’encouragement de l’État, ainsi que grâce aux efforts de sensibilisation, d’accompagnement et d’encouragement par la CCIO, a-t-il souligné. Trente-sept opérateurs économiques d’Oran ont exporté leurs produits en 2017, contre 26 seulement en 2016. Les opérations d’exportation ont été vers l’Europe (près de 50% de la valeur totale), et vers des pays arabes, entre autres. Par ailleurs, le président de la CCIO a annoncé la mise en place «prochaine» d’une plateforme cartographique numérique, afin de donner une meilleure visibilité sur le potentiel économique de la wilaya au profit des opérateurs économiques.

Ce projet en élaboration, mené en coordination avec d’autres acteurs publics, permettra de recenser les différents établissements économiques tous secteurs confondus dans la wilaya d’Oran.

En outre, d’autres opérations sont en cours, dont celle relative à la sensibilisation des commerçants à se joindre aux actions de préparation et de modernisation de la ville pour la réussite des Jeux méditerranéens (JM) qu’abritera Oran en 2021, a-t-il soutenu. Cette rencontre, ayant regroupé des adhérents de la CCIO, des commerçants, des industriels, des représentants d’entreprises et de prestataires de services de la wilaya d’Oran, s’inscrit dans le cadre de l’évaluation du bilan réalisé durant le mandat de l’actuelle assemblée élue de la CCIO (2014-2018) qui prendra fin le 26 mai en cours, soit la date d’élection d’une nouvelle assemblée pour le mandat 2018-2022.