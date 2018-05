Lancement du groupe GICA sur les marchés extérieurs : Fruit de la politique nationale d’investissement

Le lancement du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) sur les marchés internationaux, avec ses premières opérations d’exportations, est «le fruit de la politique nationale d’investissement dans ce créneau», a estimé, jeudi à Jijel, le secrétaire général (SG) du ministère de l’Industrie et des Mines, Kheireddine Medjoubi. En marge d’une opération d’exportation de ciment du Groupe Gica, depuis le port de Djendjen, M. Medjoubi a précisé que «la progression dans la production du ciment par le Groupe Gica, la satisfaction des demandes en ce matériau stratégique à l’échelle nationale et la quête des marchés internationaux résultent de l’exécution des orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, s’agissant de la politique d’investissement dans ce secteur». Les avantages offerts aux investisseurs versés dans ce domaine industriel et l’accompagnement assuré par les pouvoirs publics «ont permis le décollage de la production du ciment en l’Algérie», a souligné le même responsable, rappelant que le pays importait le ciment pour un coût de 500 millions de dollars/an. Saluant la coordination entre les différents secteurs concernés par cette opération (Douanes, Transport et Travaux publics entre autres), le SG du ministère de l’Industrie et des Mines, qui a indiqué que des efforts étaient en cours pour améliorer la logistique et le réseau management «indispensables» à la réussite de ce genre d’opérations, a précisé que les 200.000 tonnes seront exportées progressivement au titre de cette opération, à raison de plus de 7.000 tonnes par jour.

Pour sa part, le Directeur général de l’entreprise portuaire Djendjen, Abdesslem Bouab, a affirmé que le port de Djendjen «a mobilisé tous les moyens nécessaires permettant d’assurer l’opération d’exportation et promouvoir les échanges commerciaux à partir de ce port, en installant, entre autres, un couloir vert en collaboration avec les services des Douanes». Pour accompagner les exportateurs, le port de Djendjen a mobilisé une superficie de 20.000 m2 pour le stockage de la marchandise et un hangar de 6.000 m2, a détaillé le même responsable, faisant état de réduction de 50% des frais de manutention et de relevage et des réductions de 75% des frais de services maritimes (pilotage, remorquage, lamanage). En 2017, le Groupe GICA a enregistré une production record de ciment de près de 14 millions de tonnes contre 12.6 millions de tonnes en 2016, a-t-on rappelé. Avec ses 12 cimenteries, le Groupe GICA ambitionne de produire 20 millions de tonnes de ciment à l’horizon 2020, a-t-on encore rappelé. Avec la réception de ses deux projets de cimenteries à Béchar et Oum El- Bouaghi, ainsi que l’extension des capacités de production des cimenteries de Chlef et de Zahana.



Premières opérations d’exportation de ciment du Groupe GICA à destination de l’Europe à partir de Jijel



Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) a effectué, jeudi depuis le port de Djendjen, dans la wilaya de Jijel, ses premières opérations d’exportation de ciment à destination de l’Europe, en présence du secrétaire général du ministère de l’Industrie et des mines et des autorités locales. Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre la Société de distribution des matériaux de construction (So Dis Mac), filiale du groupe Gica, et un trader espagnol, porte sur l’exportation de 200.000 tonnes de ciments non pulvérisés (clinker), a précisé le Président-directeur général de la filiale So Dis Mac, Samir Setti, soulignant que l’opération d’exportation aura lieu sur plusieurs étapes. La première cargaison de cette opération, qualifiée «d’historique» pour le groupe Gica, englobe 45.000 tonnes de ciment, a indiqué à l’APS, le même responsable, tout en mettant l’accent sur l’importance de cette opération, dont la valeur marchande a été évaluée à plus de 1 million d’euros, dans le développement économique du pays.



Exportation d’ici à fin mai de 1 million de tonnes



Une quantité de 1 million de tonnes de ciments non pulvérisé (clinker) sera exportée «d’ici à la fin du mois de mai», depuis le port Djendjen de Jijel, a révélé, jeudi, le directeur régional des Douanes algériennes, Mohamed Dahmani. Le même responsable a indiqué, en marge d’une opération d’exportation de 200.000 tonnes de ciment depuis cette infrastructure portuaire du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), qu’une convention vient d’être conclue avec un industriel algérien de statut privé, pour l’exportation vers l’étranger de 1 million de tonnes de ciment non pulvérisé.

Cette transaction s’inscrit en droite ligne avec la politique nationale d’investissement visant «la diversification de l’économie du pays», a souligné le même responsable. Mettant en avant les mesures de facilitations mises en place par la Direction générale des Douanes algériennes pour accompagner la stratégie nationale de développement économique, le même responsable a précisé qu’une brigade spécialisée dans l’exportation a été mise installée au port de Djendjen, pour faciliter les opérations de déclarations douanières.