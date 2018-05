Le droit international humanitaire mis à mal dans le monde

Force est de reconnaître que le Droit international humanitaire (DIH) — qui est défini comme «un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés, protègent les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de guerre» — est aujourd’hui un concept qui semble perverti, depuis qu’il a été utilisé comme prétexte pour atteindre

des objectifs politico-militaires.

La faute incombe peut-être au manque de précision qui l’entoure puisque, si le DIH « s’applique dans les situations de conflit armé », il ne détermine pas, pour autant, si un État a ou non le droit de recourir à la force. Cette brèche est ainsi utilisée à d’autres fins que celles auxquelles elle était censée répondre. L’état du monde en est aujourd’hui le parfait exemple. La souffrance endurée par des millions de personnes dans des pays en conflit illustre parfaitement le dysfonctionnement du Droit international humanitaire, objet d’une conférence organisée jeudi à l’amphithéâtre Nelson- Mandela de l’Université III.

Cette situation met à mal le mouvement humanitaire, qui se trouve ainsi pris entre les populations locales et les Etats qui parfois l’instrumentalisent pour leurs propres desseins. Une situation que les responsables des organisations humanitaires internationales tentent de corriger par des campagnes de sensibilisation sur leurs rôles. Ainsi, devant les étudiants présents à la conférence, le chef adjoint de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Alger, Khoder el Tari, a rappelé que « le Droit international humanitaire n’est pas venu pour interdire les guerres », soutenant seulement que « les pays et groupes armés doivent respecter la vie et la dignité humaines ». De son côté, la cheffe de la délégation du CICR, Catherine Gendre, a indiqué que l’année en cours sera consacrée à « l’élargissement de la compréhension du public du Mouvement humanitaire international, en soulignant la diversité de notre travail et l’universalité de notre approche». La stratégie suivie est des plus simples. Catherine Gendre dira que « pour ce faire, nous avons choisi d’utiliser un simple appel à l’action pour partager l’un des symboles les plus universels, à savoir un sourire, qui est selon elle, un signe planétaire de bonheur, de confort et de satisfaction. Pour un bénévole, un sourire signifie que le travail est bien fait, pour une personne touchée par une crise, cela peut signifier que quelqu’un est prêt et disposé à aider », a-t-elle expliqué. Dans ce sens, la présidente du Croissant Rouge Algérien (CRA), Mme Benhabyles, a appelé à une « mobilisation humanitaire en vue de constituer une force de pression sur les grands décideurs de ce monde », afin qu’ils réfléchissent sur les conséquences de leurs décisions politiques à l’égard de la situation humanitaire.

Un appel auquel il est urgent de répondre, au regard de la situation actuelle. Ainsi, le représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, à cette conférence, pointera du doigt la défaillance de l’ordre mondial dans la situation actuelle.

Pour Nasredine Marok, la dégradation de la situation humanitaire dans le monde est due à une défaillance dans l’ordre mondial, dont la conséquence aura été de causer « les troubles que connaît la scène internationale en général et le monde arabe et musulman en particulier ». C’est pourquoi l’orateur soulignera la nécessité « de se référer en priorité au droit international et aux règles de la légalité internationale pour lever toute équivoque », d’autant, rappellera Nasredine Marok, que la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, célébrée chaque 8 mai, intervient cette année dans un contexte mondial marqué par des crises et conflits armés dont certains se déclinent sous forme de terrorisme, tandis que d’autres prennent la forme de lutte contre l’occupant.

L’intervenant notera, par ailleurs, que « la dégradation de la situation a occasionné davantage de victimes parmi les migrants, réfugiés et déplacés, et a mis les organisations en charge de l’action humanitaire devant de grands défis ». Selon lui, la conséquence de cette situation est que « les organisations sont, de ce fait, poussées à opter pour un autre mode d’emploi dans leur travail humanitaire, autre que la forme traditionnelle ». Ainsi, sera-t-il souligné, « désormais leur action ne se limite pas à fournir de la nourriture, des habits et abris, mais consiste à accompagner les victimes dans le domaine du développement. Autrement dit, l’action humanitaire est passée de l’aide à l’accompagnement, c’est ce que fait, rappellera-t-il, actuellement le CRA ». Sa présidente, Saida Benhabyles, complètera le sujet en évoquant le rôle joué par l’Algérie « dans la prise en charge et le rapatriement des migrants nigériens, à la demande des autorités de leur pays, rappelant dans le même sens que tous les enfants migrants ont été vaccinés et que l’ensemble des femmes enceintes recensées ont été prises en charge dans des hôpitaux ». Cette conférence offrira également l’opportunité au représentant du membre du gouvernement de rappeler « les positions constantes de l’Algérie en faveur de la non-ingérence dans les affaires internes des pays et le règlement des conflits par les moyens pacifiques, conformément aux dispositions de la Constitution algérienne et du respect de la souveraineté des Etats, comme le stipule la Charte des Nations Unies. Des positions auxquelles l’Algérie se refuse à déroger, en dépit des multiples pressions exercées par l’extérieur ». A noter aussi qu’un hommage particulier a été rendu aux volontaires du Croissant-Rouge syrien qui ont payé un lourd tribut depuis le début du conflit dans leur pays en 2011.

plan national contre le cancer

Concrétisation sur le terrain

Le coordinateur du plan national contre le cancer, Pr Messaoud Zitouni, a affirmé, hier à Batna, que la concrétisation sur le terrain de ce plan, initié par le Président de la République, se déroule «dans de très bonnes conditions».

Dans une déclaration, en marge de l’ouverture de la 3e édition des journées de l’oncologie chirurgicale au Centre régional anticancéreux, il a indiqué que ce rendez-vous scientifique relèvera «les bonnes conditions dans lesquelles le plan contre le cancer se concrétise sur le terrain», soutenant que l’objectif de ce plan est de «réduire le nombre de personnes atteintes de pathologies cancéreuses et de diminuer les décès». Le Pr Zitouni a également précisé que le volet diagnostic des pathologies cancéreuses «connaît une amélioration» grâce à la dotation des hôpitaux du pays, notamment les CAC (centre anticacéreux) de spécialistes en biologie, en imagerie et en histologie, permettant un diagnostic fiable et précis. De son côté, le président de l’Association algérienne de chirurgie, Pr Mohamed Boubaker, a souligné l’importance de relancer le projet des greffes d’organes à partir d’un donateur en état de mort cérébrale, d’autant, a-t-il soutenu, que «la loi algérienne le permet».

Il a, dans ce sens, appelé à une sensibilisation autour de la greffe, à travers la création de comités devant prendre en charge ce volet. Le praticien a valorisé l’effort consenti à Batna, devenue leader dans les greffes rénales et les transplantations hépatiques, et qui vient de lancer l’autogreffe des cellules souches et la greffe de cornée, effectuée dernièrement, avec succès, pour deux malades.

Le Pr Mourad Abid, président du comité scientifique des Journées de l’oncologie chirurgicale, a indiqué que la CAC de Batna a réalisé «un saut qualitatif» à travers ses différents services, la chirurgie, la radiothérapie et l’hématologie, notamment, soulignant que «le projet de transplantation hépatique ne peut être pris pour un projet d’un service ou d’une structure, mais plutôt un projet de pôle médical nécessitant la création de comités pluridisciplinaires, dont la mission est d’entretenir ce projet, d’assurer sa pérennité et sa stabilité». Le centre régional anticancéreux de Batna sera doté, au cours de cette année, d’équipements modernes en radiothérapie, a indiqué le directeur de cette structure, Aïssa Madhoui, ajoutant que le même établissement lancera, en 2018, ses premières opérations d’allogreffe de cellules souches.

Plusieurs axes relatifs à la greffe, la prise en charge postopératoire de la douleur, le diagnostic du cancer colorectal seront évoqués au cours de ces Journées d’oncologie chirurgicale, de deux jours, marquées également par l’organisation d’ateliers au profit des médecins résidents.(APS).

Pour son dévouement à l’action humanitaire et solidaire



Message de remerciements et de reconnaissance au président Bouteflika



Les participants à la conférence organisée à l’Université III, dont le président du Croissant-Rouge sahraoui (CRS), Yahia Bouhabini, en tant qu’invité d’honneur, des représentants du mouvement humanitaire et la famille universitaire, ont saisi l’occasion pour adresser un message de remerciements et de reconnaissance au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, « pour son dévouement à l’action humanitaire et solidaire, ainsi que pour son rôle dans la promotion du Droit international humanitaire bâti sur les valeurs de la paix ». Dans ce contexte, les participants ont exprimé leur reconnaissance pour « les efforts qu’il fournit en vue de préserver la dignité humaine à travers le rejet de la violence ». Dans ce sens, des extraits du message adressé le 7 mars dernier aux ministres arabes de l’Intérieur réunis à Alger étaient repris sur deux supports mis devant l’estrade. Nasredine Marok, représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a également rappelé à cette occasion que « l’Algérie a tenu à ses engagements vis-à-vis du droit international humanitaire, depuis la résistance de l’Emir Abdelkader et son traitement des détenus, à la Révolution nationale, période durant laquelle l’Algérie avait intégré, via le Gouvernement provisoire (GPRA), les accords de Genève le 20 juin 1960 ». Et de poursuivre : « Juste après le recouvrement de la souveraineté nationale, l’Algérie a ratifié l’ensemble des traités de Genève et ceux de La Haye, et après son élection,, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé à l’enrichissement de la législation, de façon à ce qu’elle réponde à ses engagements internationaux ».

