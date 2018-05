Ramadhan 2018 : Spéculation, stabilité, surenchère, contrôle…

Le neuvième mois du calendrier hégire, Ramadhan, celui du recueillement, du jeûne et de l'adoration d'Allah, n'est plus qu'à quelques jours, et les Algériens, jeunes et moins jeunes, vont l'accueillir, comme chaque année, avec enthousiasme et excès.

Durant ce mois, les citoyens pour bien accueillir cet événement, se mettent à s’approvisionner de différents produits alimentaires de tous genres, allant du plus nécessaire au plus facultatif. Des habitudes de consommation qui durent depuis des années et même en ces temps de vaches maigres, la tradition reste intacte. Face à cette frénésie d’achat et de consommation les pouvoirs publics rassurent et tentent encore une fois de stabiliser les prix pour les produits de large consommation pendant le mois de Ramadhan. Le ministère du Commerce a mis en place, un nouveau système d’information relatif au suivi de la tendance des prix au niveau des marchés de gros et de détail, permettant d’intervenir en cas de pics enregistrés En pareil cas, une enquête sera déclenchée par une cellule d’analyse devant permettre d’identifier les causes.

Ce nouveau dispositif se veut être un système d’alerte en cas de pics des prix. Pour ce qui est de l’approvisionnement, le ministère du Commerce a affirmé que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer l'approvisionnement régulier du marché en produits de base, assurant que tous les intervenants (institutions officielles, offices de régulation et opérateurs économiques) se sont engagés à prendre toutes les mesures afin d'assurer la disponibilité des produits alimentaires à forte demande durant le mois sacré. Le ministère du Commerce avait procédé à l'installation d'une commission mixte en charge du suivi et de la facilitation de l'approvisionnement du marché en produits de large consommation. Cette commission a entamé en janvier 2018 ses réunions de préparatifs pour le Ramadhan en vue d'examiner les mesures prises par chaque intervenant afin d'assurer un approvisionnement régulier du marché en produits alimentaires de large consommation durant et après le mois sacré, notamment le lait, les céréales, les légumes, les fruits et les viandes. Cette commission compte poursuivre ses réunions après le Ramadhan et durant la saison estivale.



9.000 agents de contrôle déployés sur le terrain



Le gouvernement veut intensifier le contrôle des conditions de compétitivité, de la qualité et des prix durant le mois de Ramadhan.

C’est ainsi que pas moins de 9.000 agents seront mobilisés pour l’opération de contrôle des activités commerciales de prés de deux millions de commerçants à travers le pays. Près de 4.866 agents chargés du contrôle des conditions de compétitivité et de 4.065 autres de la répression de la fraude et du contrôle de la qualité.

Pour le Ramadhan 2018, il est question d’efforts supplémentaires par rapport à l’année dernière en matière d’organisation de l’opération de contrôle. Il en est ainsi de la facilitation des approvisionnements, de la mise en place d’un nouveau système d’information permettant le suivi de manière instantanée de la tendance des prix des produits au niveau des marchés de gros et de détails, ainsi que de leur disponibilité et de l’organisation des marchés spécifiques qui seront ouverts au moins cinq jours avant le début du mois sacré. Dans le même ordre d’idées, le département de Djellab élabore actuellement un nouveau manuel de contrôle de l’activité commerciale « qui donnera plus de protection aux agents sur le terrain et qui permettra aussi d’organiser cette action.



Importation de viande rouge : 138 licences attribuées



L’Algérie importera 71.000 tonnes de viandes rouges bovines pour le Ramadhan en provenance du Brésil, la France, l’Inde et particulièrement l’Espagne. C’est ce qu’a indiqué, le directeur des services vétérinaires auprès du ministère de l’Agriculture, Kadour Hachemi Karim sur les ondes de la radio algérienne. Il explique que l’Algérie continuera à importer des viandes bovines fraîches dans les limites des besoins exprimés au plan national et ce en provenance des pays avancés ci-dessus, affirmant que les importateurs algériens ciblent beaucoup plus les produits les moins chers sur les marchés étrangers. «Toutes les conditions sont réunies pour assurer le meilleure contrôle de la «qualité» au niveau des postes frontières et par les services vétérinaires selon M. Kadour Hachemi, qui indiquera que le prix de la viande rouge oscillera entre 900 et 1.000 DA le kilogramme pour le bovin. L’Algérie n’importe pas la viande rouge ovine dont les prix demeurent inaccessibles pour le commun des Algériens. Le prix d’un kilogramme de viande ovine fraîche varie entre 1.200 et 1300 DA le kilogramme, a-t-il affirmé. Pour ce qui est des licences d’importation, le Gouvernement a attribué 138 licences à des opérateurs pour importer 71.000 tonnes de viande rouge. Le responsable du ministère de l’agriculture a précisé que «120 licences d’importations ont été octroyés pour importer des veaux vivants afin de les abattre ici en Algérie». Selon M. Kaddour El Hachemi Karim, l’Algérie produit entre 15 000 et 25 000 tonnes de viandes. Ajoutant que la consommation de viande augmente durant le mois de Ramadhan, ce qui justifie l’octroi des licences d’importations pour éviter la hausse des prix. Sur les conditions d’hygiène et de santé, M. Kaddour El Hachemi Karim a assuré qu’ «avant chaque opération d’importation, un accord sanitaire avec des conditions portant sur l’abattoir approprié et la qualité des animaux».

Il a affirmé à ce propos que, les services vétérinaires du Ministère de l’agriculture se rendent avant chaque importation dans le pays concerné pour contrôler l’environnement et l’endroit de l’abattage et les animaux abattus. A rappeler que, le taux d’autosuffisance en viande bovine sur le marché local est de 55 %. L’Algérie importe de l’Europe 11.000 tonnes de viande fraîche dont 2..000 à 3.000 tonnes proviennent de France.

A noter que, l’Algérie compte seulement 2 millions de têtes de bovins et 25 millions de têtes d’ovins, une quantité en deçà des besoins de la population dans un pays qui compte 40 millions d’habitants. Le département du commerce a ainsi entamé le mois d'avril dernier la préparation d'un programme exclusif de contrôle des opérations de production et d'importation dans le but d'imposer le respect strict des critères d'hygiène, de sécurité et de conformité, notamment pour ce qui est des produits de l'agroalimentaire. F. L.



M. Aït Abderrahmane Abdelaziz, DG de la Régulation et de l’Organisation des Activités au ministère du commerce :

« Des brigades de contrôle permanentes »

Chaque année le Ministère du Commerce déploie un plan d’action pour contrôler les prix et l’approvisionnement du marché, pendant la période cruciale du Ramadhan, quelles sont les nouvelles mesures prises pour cette année ?

Aujourd’hui, c’est la logique du marché qui prévaut avec l’un de ses principes de base, la liberté des prix, soumis à la règle de l’offre et la demande, les prix sont actuellement donc déterminés par le marché. La liberté des prix s'entend dans le respect des dispositions de la législation et de la règlementation en vigueur ainsi que des règles d'équité et de transparence notamment la structure des prix des activités de production, de distribution, de prestation de services et d’importation de biens pour la revente en l’état, les marges bénéficiaires pour la production et la distribution des biens ou la prestation de services et la transparence dans les pratiques commerciales. En outre, toute activité économique et commerciale est régie sur les bases d'une concurrence saine et loyale évolue harmonieusement et l'Etat à qui est dévolu le rôle de régulateur du marché a pris la place qui lui revient, tant au plan de l'encadrement du marché que des instruments appropriés à mettre en place. Ainsi, à l’exception des produits subventionnés que, ce soient des produits locaux ou importés, alimentaires ou pas, le constat général est que le marché est libre en matière de fixation des prix. Toutefois, les pouvoirs publics peuvent si besoin est pour sauvegarder le pouvoir d’achat, ou intervenir pour plafonner les prix des produits jugés indispensables aux ménages (cas de l’huile et du sucre). Ceci dit, c’est le mécanisme de l’offre et de la demande qui fixe les prix sur le marché, mais «la régulation relève des pouvoirs publics qui peuvent agir sur tout ce qui peut augmenter ou baisser un prix». La protection du pouvoir d’achat du consommateur est une mission relevant des pouvoirs publics, qui disposent pour ce faire de toute une palette d’instruments de régulation autres que la voie sommaire de fixation directe du prix des produits.



Existe-t-il un dispositif de suivi de l’approvisionnement du marché pour ce mois sacré ?

«Justement c’est dans ce cadre même, qu’un dispositif spécifique a été élaboré et porte sur le suivi de l’approvisionnement du marché. Au niveau central, un comité mixte de suivi et de facilitation de l’approvisionnement du marché en produits de large consommation et une cellule de veille et d’alerte précoce pour les produits sensibles ont été mis en place. Celui-ci, a programmé une série de réunions auxquelles sont conviés les organismes de régulation et les intervenants publics et privés dans les filières concernées. Il ressort des différentes réunions que des dispositions ont été prises par chacune des filières pour que le marché soit approvisionné d’une manière régulière et en cas de perturbation ou de dysfonctionnement du marché les offices concernés disposés à intervenir pour réguler le marché et il s’agit des filières des céréales dont les stocks disponibles (intra-muros-navires-contrats en cours d’exécution) sont de l’ordre 11.638.542 quintaux pour le blé dur et 21.091.093 quintaux pour le blé tendre, qui couvriront les besoins jusqu’à la mi- juillet 2018. La filière lait et les produits laitiers, les quantités de poudre de lait prévues sont de l’ordre de 165.434 tonnes et couvriront suffisamment la demande nationale jusqu’au mois de novembre 2018 avec une répartition de 14.450 tonnes/mois destinées pour les 113 laiteries (98 privées et 15 publiques). A cela s’ajoute la quantité supplémentaire de 4.500 tonnes/mois (3.000 t pour les 15 laiteries publiques du groupe GIPLAIT et 1.500 t pour les 98 laiteries privées) décidée par le Premier ministre qui vont permettre une grande disponibilité de ce produit sensible. Le dispositif de suivi de la production et de la distribution du lait pasteurisé a été mis en place par le ministère du Commerce relatif à l’encadrement des opérations d’approvisionnement du marché en ce produit à travers une feuille de route qui permettra de suivre rigoureusement la destination finale des quantités de lait livrées par région et ce, depuis leur acheminement des laiteries jusqu’à leur livraison aux commerçants détaillants.

Aussi, des instructions ont été données aux services extérieurs à l’effet de renforcer le contrôle inopiné de l’ensemble des laiteries privées tant sur le plan de la destination finale de la poudre de lait octroyée par l’ONIL, de la qualité intrinsèque du produit que sur les pratiques commerciales opérées par ces opérateurs et ce, en coordination avec les services de l’Agriculture et ceux de l’ONIL. Pour ce qui est de l’Observation des prix, L’axe principal de ce plan consiste en un suivi quotidien et en temps réel des prix pratiqués dans les marchés de gros et de détail. Ce suivi se fera par l’organisation au sein de chaque wilaya, de « brigades permanentes pour le relevé des prix. Les données collectées concernant les prix des produits de large consommation, notamment les fruits, légumes et viandes, seront entrées le jour-même dans une application qui centralisera les informations au niveau national et au niveau de chaque wilaya. Celle-ci permettra de suivre les prix pratiqués en temps réel et de détecter toute hausse de ceux-ci. Dans ce cas, les services extérieurs chargés du contrôle «au niveau des directions du Commerce des wilayas» pourront ordonner le déstockage. Aussi, des marchés spécifiques pour le Ramadhan seront également organisés, afin de faciliter la distribution des produits de large consommation. La spéculation sera elle aussi prise en charge par ce plan. En effet, dans les cas de détention de stocks à des fins spéculatives, les enquêteurs iront dans la wilaya et dans le marché et ils vont remonter la filière.



Le mois de Ramadhan est une période où la consommation de viande rouge et blanche connaît un pic important en Algérie, qu’est ce qui a été prévu à ce sujet ?

Le mois de ramadhan étant une période où la consommation de viandes rouge et blanche connaît un pic important en Algérie, quant à l’importation des viandes, quel que soit le pays fournisseur, il y a des réglementations qui doivent être respectées et tout importateur de viande, quel que soit le pays d’origine (fournisseur) est tenu de déposer un dossier sanitaire auprès des services le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. S’agissant de l’approvisionnement du marché durant ce mois marché en viandes sera bien approvisionné, en grandes quantités de produits importés et de production nationale qui seront commercialisées pour réguler les prix et répondre à la forte demande pendant le mois de Ramadhan. En effet, la groupe public agro-logistique interviendra en cas de besoin par des importations d’appoint en vue de réguler le marché des viandes rouges. Ainsi, avec un programme d’importation de 50.000 tonnes de viande rouge, permettra d’éviter l’augmentation des prix et la spéculation. A cet effet, des quantités seront mises sur le marché par les opérateurs affiliés aux associations professionnelles (INALCA et ANIVEP) qui ont bénéficié au titre du 1er trimestre 2018 de dérogations sanitaires pour l’importation de 18.106 tonnes de viandes bovines congelées et de 3.310 tonnes de viandes bovines fraiches. A cela s’ajoute les stocks de 3000 tonnes de poulet (congelé et frais pour la découpe) prévue par le groupe l’Office National interprofessionnel des Légumes et Viandes (ONILEV) pour être commercialisés au mois de Ramadan à travers l’ouverture de points de vente répartis sur l’ensemble du territoire national.



Un numéro vert a été mis à la disposition des citoyens, pour soumettre leurs plaintes et remarques en temps réel, en vue d’une intervention efficace contre les dépassements comment cela se fait sur le terrain ?

Le numéro vert (1020) a été lancé par le ministère du Commerce au mois d’avril 2017, pour permettre aux citoyens de signaler les dépassements commis par les commerçants en ce qui concerne les produits de large consommation et les pratiques portant atteinte à la santé du consommateur. Lancé dans le cadre du contrôle des pratiques commerciales, la lutte contre la spéculation, le contrôle de la conformité des marchandises et la répression des fraudes, ce numéro vert central a été généralisé à l’ensemble des wilayas du pays. Par ailleurs, un système de suivi et de traitement des requêtes existe depuis l’année 2015 qui permet de rester à l’écoute des citoyens et des opérateurs économiques et répondre ainsi à leurs doléances. Tandis qu’en matière de suivi des prix en temps réels qui permet d’anticiper toute hausse sensible et prendre les mesures nécessaires le cas échéant. Ce dispositif consiste en un suivi quotidien et en temps réel des prix pratiqués dans les marchés de gros et de détail. Ce suivi se fera par l’organisation au sein de chaque wilaya, de «brigades permanentes pour le relevé des prix. Les données collectées concernant les prix des produits de large consommation, notamment les fruits, légumes et viandes, seront entrées le jour-même dans une application qui centralisera les informations au niveau de chaque wilaya et au niveau national. Celle-ci permettra de suivre les prix pratiqués en temps réel et de détecter toute hausse de ceux-ci et permettre dans ce cas, aux services chargés du contrôle d’intervenir et d’engager une enquête et pourront même ordonner des déstockages dans le cas de rétention de stocks pour rétablir la situation dans le marché.

Propos recueillis par : F. L.



UGCAA

7 marchés de solidarité et de proximité dans la capitale

Sept marchés de solidarité seront ouverts au niveau de la wilaya d’Alger, en prévision du mois de Ramadhan, nous a indiqué M. Sid Ali Boukerouche, coordonnateur du bureau d’Alger de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA). «Dans le cadre du programme de solidarité en vue d’aider les différentes catégories à s’approvisionner en produits alimentaires, en légumes, en fruits, en viandes et en fromages à des prix concurrentiels et accessibles, sept marchés seront ouverts avant le mois de Ramadhan, au niveau des communes de Baraki, Birtouta, Rouiba et Bab Ezzouar, Bab-El-Oued, Ain-Benian et El-Harrach» . Cette initiative organisée en collaboration avec la direction du Commerce de la wilaya d’Alger vise à lutter contre la spéculation qui se manifeste chaque fois à l’occasion de cet événement religieux. Une initiative qui permettra de soulager, un tant soit peu, les bourses les plus défavorisées. ces marchés provisoires ont pour but "d’atténuer les hausses des produits alimentaires qui interviennent chaque année à la veille du mois sacré", nous dira M. Boukerrouche.

Les espaces sont ainsi attribués aux producteurs à des prix symboliques qui s’engagent, en échange, à pratiquer des prix bas. «Plusieurs tentes seront installées, en coordination avec les commerçants du marché de gros (Semmar), pour exposer directement leurs produits aux citoyens et à des prix raisonnables». Un appel a été lancé aux «opérateurs économiques activant dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, de l’agroalimentaire, de l’industrie, de l’artisanat… ou leurs représentants pour venir massivement exposer leurs produits et savoir-faire durant toute la période du Ramadhan», et à la population pour venir profiter des prix «avantageux» qui y seront affichés. «une campagne de sensibilisation sera lancée au cours de cette semaine en direction des commerçants des marchés de gros de Semmar et des Eucalyptus, des propriétaires d’abattoir et des producteurs de lait en vue de les inciter à prendre en compte les bourses et le pouvoir d’achat des citoyens et à œuvrer à la stabilisation des prix des différents produits de large consommation» a affirmé M. Boukerrouche qui nous indique «Qu’il sera procédé, à l’occasion du mois sacré, à la distribution d’environ 500 couffins aux familles nécessiteuses, contenant différents produits pour garnir les tables du Ramadhan, et ce, en coordination avec les associations de la société civile, qui s’attellent à mettre à jour les listes des familles nécessiteuses à travers les différentes communes d’Alger, outre l’ouverture de près d’une centaine de restaurants de la Rahma, pris en charge par des commerçants du marché de gros de Semmar ».

F. L.



M. Benhazil Abderrahmane, DG du Contrôle Économique de la Répression des Fraudes :

« Plus de 8.500 agents de contrôle des prix mobilisés »

«L’action de contrôle ne peut avoir un impact direct sur les prix des produits, relevant du régime des prix libres qui obéissent au principe universel de l'offre et de la demande.»

Malgré toutes les mesures prises par les autorités, on constate chaque Ramadhan le non respect de la réglementation par les commerçants et une flambée des prix, pourquoi n'arrive-t-on pas à juguler tout cela ?



Le marché national connaît, habituellement, durant le mois de Ramadhan des changements notables dans les habitudes de consommation des ménages, en raison des traditions culinaires spécifiques à ce mois sacré et aux préférences de consommation de chaque région. Les familles algériennes s'orientent généralement, et ce quel que soit leurs revenus, à la diversification de leurs repas à travers la préparation, souvent, d’une multitude de plats ce qui est à l’origine d’une poussée de la demande et par conséquent, à une augmentation des prix à la consommation, plus particulièrement, durant la première décade du mois considéré.

Cette hausse de la demande, touche essentiellement, certains produits tels que les légumes frais (tomate, oignon, courgette, laitue, piment), les dattes, les fruits secs et frais ainsi que les viandes rouge et blanche. A cet effet et pour permettre une surveillance optimale du marché durant cette période, un dispositif de contrôle économique et de la répression des fraudes spécifique au mois de Ramadhan est mis en œuvre par le ministère du Commerce.

Les actions de ce dispositif sont orientées en priorité vers : le contrôle du respect des prix réglementés des produits alimentaires de large consommation (lait pasteurisé en sachets, la semoule, l’huile alimentaire raffinée, le sucre, etc.), l’obligation de l’information du consommateur sur les prix et les tarifs (affichage), ainsi que l’étiquetage informatif des produits préemballés ; la vérification de la détention de titres légaux pour l’exercice des activités commerciales (Registre de commerce, carte d’artisan) afin de lutter contre les changements temporaires d’activité, le contrôle des chambres froides pour lutter contre le stockage de produits étrangers à l’objet légal de l’activité ainsi que le stockage de produits dans un but spéculatif, la surveillance de la traçabilité et de la loyauté des mouvements de marchandises à travers le contrôle de la facturation au niveau des producteurs et des distributeurs au stade de gros et enfin le contrôle du respect des règles d’hygiène et de salubrité des produits à risques potentiels tels que les conserves, les poissons, les viandes et produits carnés, les laits et dérivés, les pâtisseries, etc. Et ce, pour prévenir tout risque d’intoxication alimentaire durant cette période coïncidant avec le retour de la saison de chaleur.



Un dispositif de contrôle économique et de la répression des fraudes spécifique au mois de Ramadhan est mis en œuvre par le ministère du Commerce a-t-on les outils nécessaires pour le mettre en application ?



Pour permettre une concrétisation de ces actions, plus de 8.500 agents sont directement mobilisés durant cette période ainsi que tous les moyens roulants dont disposent les services de contrôle pour assurer leur mobilité. Pour ce qui a trait à la constatation du non respect de la réglementation par les commerçants et la flambée des prix, il convient de souligner que contrairement à ce qui est évoqué, l’analyse de l’évolution de la situation du marché observée pendant les mois de Ramadhan, notamment ceux des quatre dernières années, fait ressortir que les prix des produits de large consommation, plus particulièrement, des fruits, des légumes et des viandes ont été marqués par une hausse à la veille (3 à 4 jours avant) et durant les trois ou quatre premiers jours de la semaine du mois de Ramadhan en raison de l'emballement de la demande, laquelle a été accompagnée, tout naturellement, d’une augmentation de prix à la consommation des produits très convoités.

Cependant, il faut souligner que vers la fin de la première semaine du mois sacré, les prix se sont stabilisés pour retrouver, progressivement, leur niveau d’avant le mois du Ramadhan, voire des niveaux de prix, plus bas, que ceux initialement pratiqués pour certains de ces produits. Au vu des éléments d'appréciation qui précédent, il convient de préciser qu'hormis les prix des produits réglementés, pour lesquelles l'action de contrôle intervient efficacement pour sévir contre toutes pratiques de prix illicites constatées sur le marché, l'action de contrôle ne peut avoir un impact direct sur les prix des autres produits, notamment ceux relevant du régime des prix libres lesquelles obéissent inéluctablement au principe universel de l'offre et la demande.

D'ailleurs, la situation actuelle du marché national en matière d’approvisionnement et de prix se caractérise, globalement, par une régularité et une diversité de l’offre en produits de large consommation, ce qui laisse augurer une stabilité des prix durant le prochain Ramadhan. Par ailleurs, il importe de souligner que les mesures prises par notre département ministériel, notamment en matière de contrôle durant le mois de Ramadhan ne peuvent pas être apprécié à leur juste valeur, sans la prise en considération de l’environnement général et particulièrement spécifique dans lequel les opérations de contrôle se déroulent.

En effet, l'existence d'un marché informel, dont les effets négatifs ne sont plus à démontrer ainsi que l'augmentation du nombre de cas d'opposition au contrôle affichés par les contrevenants à l’égard des agents de contrôle allant jusqu’à l’agression durant le mois de Ramadhan, constituent une réelle entraves à l'action du contrôle. Néanmoins et en dépit de ces difficultés, il convient de reconnaître que l’action de contrôle assure pleinement la mission de protection de la santé, de la sécurité et des intérêts matériels du consommateur et reste indéniablement un instrument performent de dissuasion, tant il permet d’atténuer les pratiques frauduleuses mises en œuvres par les opérateurs économiques peu scrupuleux.

Propos recueillis par : F. L.