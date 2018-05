Fonds national de péréquation des œuvres sociales : Réalisation de plus 21.000 logements

Le Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) a réalisé 21.402 logements à l’échelle nationale, dans le cadre du programme de réalisation de 24.682 unités, prévues à l’horizon 2019, a annoncé, jeudi à Alger, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali. Présidant avec le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, la cérémonie de remise des clés de 294 logements dans la commune de Saoula, M. Zemali a ajouté que 238 autres logements seront distribués à Souidania et 92 unités à Sidi Moussa. Par ailleurs. la troisième et dernière phase de la 23e opération de relogement dans la wilaya d’Alger a été lancée, jeudi, au profit de près de 3.000 familles, pour les deux formules Logement public locatif (LPL) et Logement social participatif (LSP). Cette opération a touché des familles du bidonville «Beta vie», le site des chalets des Orangers (Birkhadem), celui des habitations précaires des «Ferme Cabot» et «ferme Jenner» (Bir Mourad-Raïs), celui de la «Ferme El-Feth» à Saïd Hamdine, les points noirs au niveau de la commune de Zéralda, le site jouxtant le stade d’El-Biar et le site des points noirs au niveau de la commune d’El-Biar. Les bénéficiaires de cette opération ont été relogés dans de nouvelles cités, à savoir : la cité des 286-Logements à Douéra, la cité des 168-Logements à Douéra, la cité des 232-Logements à Ouled Fayet, la cité des 42-Logements à Aïn Benian, la cité des 100 logements «Djenane Nouar El-Louz» à Aïn Benian, la cité des 222-Logements à la commune Selmani (Eucalyptus), la cité des 18-Logements à Douéra et la cité des 142-Logements à la commune de Sidi Hassen (Chéraga).