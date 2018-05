Transport maritime : Le MAE néerlandais visite le port d’Alger

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, et le ministre hollandais des Affaires étrangères, Stef Blok, ont effectué jeudi une virée en bateau afin de permettre à l’hôte de l’Algérie de mieux voir le port d’Alger, a-t-on appris dans un communiqué du ministère. Cette visite s’inscrit dans le cadre du développement de la coordination bilatérale dans le domaine du transport maritime et des ports, où les deux ministres ont mis l’accent sur la nécessité d’activer le mémorandum d’accord entre le port d’Alger et le port d’Amsterdam, signé en juillet 2016. Lors de cette rencontre, M. Zaâlane a évoqué les efforts déployés par l’État algérien dans le développement du transport maritime et des ports, révélant que l’Algérie avait acquis 26 bateaux et effectué des opérations d’expansion de plusieurs ports à travers tous le pays, dans le cadre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il a mis l’accent sur l’importance de renforcer les relations de coopération, d’échanger les expériences et la formation avec les Pays-Bas, en sa qualité d’expert dans le domaine maritime et de la gestion des ports. De son côté, le ministre néerlandais a salué la qualité des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays, mettant l’accent sur la nécessité de les consolider et de renforcer l’échange d’expériences avec l’Algérie dans le domaine maritime et des ports. Pour rappel, la troisième session de la commission mixte de coopération économique et technologique entre l’Algérie et les Pays-Bas s’était tenue, les 8 et 9 mai, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et de son homologue néerlandais, Stef Blok.