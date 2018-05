Infrastructures en faveur des jeunes : Un planning pour achever les travaux

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a indiqué, jeudi dernier à Tizi Ouzou, qu’un grand projet pour endiguer le phénomène de la violence dans les stades du pays est en phase de finalisation au niveau de son département. S’exprimant en marge de sa visite du travail et d’inspection, qu’il a effectuée au complexe sportif de 50.000 places couvertes de Boukhalfa, Mohamed Hattab a fait savoir que «les grands projets structurants, les stades de Tizi Ouzou, Douéra et d’Oran, seront dotés d’un système de caméras de surveillance intégré dans leur fonctionnement, afin de pouvoir identifier les fauteurs de troubles, aussi bien à l’intérieur qu’aux alentours des stades», annonçant au passage le lancement, dès la saison prochaine, de l’opération-pilote de vente de billets en ligne au niveau du stade du 5- Juillet.

Cette opération, a-t-il ajouté, sera progressivement généralisée au niveau des autres stades au niveau national. Hattab a en outre souligné la nécessité de voir avec la Fédération algérienne de football quant à la mise à niveau des structures de football existantes, pour qu’elles soient homologuées, et pouvoir ainsi abriter des compétitions africaines, tout en mettant l’accent sur la maîtrise de l’entretien des pelouses par la formation des horticulteurs pour l’entretien des surfaces vertes. S’agissant de la gestion des infrastructures par les OPOW, une gestion qui a montré ses limites, le ministre a souligné que son département est aussi en train de réfléchir sur la meilleure manière de gérer ces infrastructures qu’il faudrait rentabiliser. Concernant le projet du stade 50.000 places de Tizi Ouzou, Hattab a exhorté les entreprises réalisatrices pour que ce grand projet soit livré dans les délais fixés, à savoir fin décembre 2018, tout en rappelant avec insistance que son département ne tolérera aucun glissement dans le délai arrêté, d’autant que toutes les contraintes soulevées par les entreprises ont été levées. Selon les explications fournies sur place au ministre, le taux d’avancement des travaux est de l’ordre de 66% pour le stade de football, 80% pour celui de l’athlétisme et 80% pour les VRD, soit une moyenne globale de 75%. Le ministre de la Jeunesse et des Sports n’a pas manqué de rappeler, par ailleurs, que son ministère fait de la valorisation de la jeunesse, qui constitue la force vive du pays sa première priorité. «La jeunesse, a-t-il ajouté, doit bénéficier d’un encadrement efficient et efficace par des activités sportives et de loisirs, pour la préserver des fléaux sociaux et endiguer la violence au sein de notre société.» Par ailleurs, le ministre a indiqué que son département soutient et accompagne toutes les autres disciplines sportives qui sont en plein développement et ne cessent d’arracher de nombreuses médailles et récompenses internationales. Lors de sa visite dans le wilaya de Tizi Ouzou, le ministre, qui était accompagné du wali et du P/APW, Mohamed Bouderbali et Youcef Aouchiche, a visité, en plus du chantiers du grand stade de Tizi Ouzou, d’autres projets non moins importants, à savoir la nouvelle auberge de jeunesse, du nouveau siège de l’ODEJ et de la salle OMS 500 places. Il a aussi procédé à l’inauguration d’un mini-complexe de proximité de football et à la course à pied dans un quartier de la ville et une salle dédiée aux sports de combat.

Bel. Adrar