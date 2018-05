Ressources en eau : Haro sur le gaspillage

En visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Mascara, Hocine Necib, ministre des Ressources en eau, a inspecté jeudi

les projets et infrastructures relevant de son département ministériel.

Le ministre des Ressources en eau a mis en exergue l’impact socio-économique important que revêt le mégaprojet du réseau d’alimentation de la ville de Mascara en eau potable du MAO, pour une population de 600.000 habitants pour un volume de 220.000 m3/jour, et qui touchera, dans un premier temps, plus de 11 localités sur le territoire de la wilaya de Mascara. Le ministre a procédé, dans les communes de Bouhenni et de Mascara, à la mise en marche de deux stations de pompage d’eau 01 et 04, permettant le transfert de 40.000 m3 d’eau par jour vers la ville de Mascara. Le ministre a partagé la joie de citoyens dans ces deux communes de voir couler dans les robinets de l’eau dessalée propre à la consommation domestique à partir de ce transfert du MAO. Il a indiqué, dans un point de presse, que cet investissement tend à améliorer la dotation de l’AEP au profit de 13 communes avant cet été, et connaitra une extension pour toucher 33 autres communes. Un programme supplémentaire touchera 6 autres communes, notamment Zahana, Echeurfas et El-Gaada, avant la fin de l’année. Au chapitre traitement des eaux, il déclare que Mascara est un modèle, exhortant les responsables à sensibiliser pour la vulgarisation de l’irrigation par aspersion et goutte-à-goutte. Le ministre a mis l’accent, notamment sur la diversification de la ressource, en particulier le dessalement et l’épuration, la réduction des pertes d’eau dans les réseaux et la lutte contre les branchements illicites. Il a ajouté que l’État a consenti des investissements colossaux au profit du secteur de l’hydraulique, ce qui a permis d’augmenter les réserves d’eaux souterraines à l’échelle du pays, le nombre des barrages et petits barrages, en plus de la réalisation de stations de dessalement d’eau de mer, des stations de traitement des eaux usées assurant l’irrigation agricole. Une enveloppe conséquente de 13,3 milliards DA a été consentie pour la réalisation du projet qui date de 2012 pour l’alimentation des communes de la wilaya de Mascara en eau de mer dessalée.

Le ministre des Ressources en eau a déclaré que sa visite dans la wilaya de Mascara lui a permis de constater que le secteur de l’alimentation en eau potable est plus que satisfaisant, en dépit de quelques défaillances constatées ici et là, et grâce à l’apport du MAO, les eaux des barrages seront réservées à l’agriculture, précise encore le ministre. Il a ajouté que le gouvernement axe sur l’augmentation de la superficie des terres irriguées, pour accroître le rendement et améliorer la qualité, à travers le lancement d’un ensemble de mégaprojets, notamment ceux de réhabilitation des périmètres irrigués, de création de nouveaux dont le périmètre de la plaine de Ghriss dans la wilaya de Mascara, dont la situation est catastrophique en matière d’AEP, depuis la situation a nettement évolué dans le bon sens sur l’ensemble de la wilaya. Aujourd’hui, la donne a changé, après la réalisation de mégaprojet du MAO et le lancement d’une étude portant sur le désenvasement du barrage de Bouhanifia, ainsi qu’une étude similaire pour le barrage de Fergoug, en état d’envasement très avancé.

A. Ghomchi