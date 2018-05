Industrie pharmaceutique : Deux projets algéro-danois en voie de finalisation

Deux projets de partenariat algéro-danois dans l'industrie pharmaceutique sont en voie de finalisation, a indiqué jeudi à Alger, l'ambassadrice du Danemark en Algérie, Julie Elisabeth Fruzan-Jorgensen, lors de son audience avec le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui. «En plus de deux nouveaux projets en cours, deux autres sont en voie de finalisation et s'inscrivent dans la volonté de créer un hub pour exporter à partir de l'Algérie. Ces projets portent sur la fabrication en Algérie de médicaments ainsi que des dispositifs médicaux», a souligné l'ambassadrice danoise à l'issue de cette audience, selon un communiqué du ministère de la Santé. Au cours de cette rencontre qui a permis de faire un large tour d'horizon de la coopération bilatérale et des perspectives de développement du partenariat dans le domaine de l'industrie pharmaceutique dans lequel des investissements ont été déjà réalisés et d'autres sont en cours, la diplomate danoise a relevé que l'attractivité du marché algérien «se traduit par l'existence d'une grande volonté des entreprises danoises à accompagner le développement du secteur de la santé en Algérie».

Elle a saisi cette opportunité pour exprimer «son admiration pour les acquis sociaux réalisés en Algérie dans tous les domaines», ajoute la même source. De son côté, M. Hasbellaoui a souligné que «le renforcement du rôle social de l'Etat et le développement des acquis sociaux sont la traduction des orientations et des programmes de développement initiés par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika».