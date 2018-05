Santé maternelle et infantile : L’Algérie fait partie des pays leaders

L'Algérie fait partie des pays leaders dans le domaine de la santé maternelle et infantile et ses stratégies sanitaires «méritent d'être dupliquées à l'international», a estimé jeudi à Alger, le directeur régional de l'Unicef pour la zone Moyen Orient Afrique du Nord (MENA), Geer Cappelaere. Lors de l'audience que lui a accordée le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, M. Cappelaere a affirmé que «l'Algérie fait partie des pays leaders dans le domaine de la santé maternelle et infantile et ses stratégies sanitaires méritent d'être dupliquées à l'international», ajoutant que «le système algérien d'accès universel aux soins est un modèle». Le représentant de l'Unicef a précisé, dans le même sillage, que le projet de loi relatif à la santé, «va renforcer ce modèle (accès universel aux soins), y compris en matière de prise en charge des réfugiés et des ressortissants étrangers vivant sur le sol algérien». De son côté, le ministre de la Santé a indiqué que le développement du système national de santé, sa modernisation et le renforcement de sa dimension humaine et humanitaire «sont intimement liés à l'histoire de notre pays et font l'objet d'une grande attention du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué les préparatifs d'organisation de la sixième enquête à indicateurs multiples (MIC's 3) et ont abordé les éléments relatifs à la promotion de la stratégie d'amélioration de la santé reproductive. Les discussions se sont déroulées en présence du représentant de l'Unicef en Algérie, Marc Lucet.