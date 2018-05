Allocations forfaitaires : Près d’un million de bénéficiaires

En application aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, près d’un million de personnes vont bénéficier

des allocations forfaitaires de solidarité, dans le cadre de la politique adoptée par le gouvernement afin d’apporter une aide à la classe défavorisée, a indiqué, jeudi dernier, un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

En effet, selon la même information plus de 113.400 personnes, inscrites sur des listes d'attente et appartenant à des classes sociales défavorisées et inaptes au travail vont bénéficier de l'Allocation forfaitaire de solidarité (AFS). Ce dispositif constitue l’une des principales actions sociales de l’Etat mises en place à partir d'octobre 1994, et cela en faveur des catégories sociales défavorisées à travers l'aide et le soutien des catégories sociales défavorisées, par l’octroi d’un revenu sous forme d’allocation ou d’indemnité et de lutter contre toute forme de marginalisation et d’exclusion sociale des catégories défavorisées.

Il faut savoir que ce dispositif de solidarité est actuellement géré par l'Agence de développement social (ADS), il prend en charge 831.452 personnes, après révision, il est question de 944.883 personnes qui seront pris en charge par l'Agence de développement social, ajoute le même communiqué.

Cette couche sociale constituée de demandeurs sans revenu, tels que des personnes âgées, personnes handicapées, femmes chefs de famille et de personnes infirmes et incurables bénéficieront d'une couverture sociale leur permettant l'accès aux soins et aux médicaments, mais aussi d'une allocation financière qui les aidera à «boucler» les fins de mois. «En application des orientations de Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour asseoir une politique sociale forte, le Premier ministre a répondu favorablement à la demande Mme Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, pour la prise en charge, dans le cadre des dispositifs de soutien direct de l'Etat en direction des catégories sociales défavorisées et inaptes au travail, de 113.431 personnes qui remplissent les conditions du bénéfice de l'Allocation forfaitaire de solidarité inscrites sur liste d'attente», a précisé la même source. Selon le service de communication du ministère de Solidarité des «instructions fermes» ont été données à l'Agence de développement social et aux services déconcentrés du ministère de la Solidarité nationale pour prendre en charge, «sans délai», les personnes éligibles au dispositif de l'Allocation forfaitaire de solidarité et inscrites sur la liste d'attente, a conclu le communiqué du ministère. Par ailleurs, les différents programmes mis en place par le gouvernement ne cessent d’attirer des postulants et les prises en charge que fournit l’ADS sont d’une grande aide et apport aux personnes les plus démunies qui n’ont pas de ressources financières pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Pour rappel, l’ADS gère les principaux programmes contenant plusieurs dispositifs. Elle a pour missions statutaires, de promouvoir, de sélectionner, de choisir et de financer, totalement ou en partie, par voie de subvention ou tout autre moyen adéquat des actions et interventions en faveur des populations démunies et tout projet de travaux ou de services d’intérêt économique et social comportant une haute intensité de main-d’œuvre, initié par toute collectivité, communauté ou entité publique ou privée, dans le but de promouvoir le développement de l'emploi.

Elle est également chargée de rechercher, quérir et recueillir toutes les aides financières, dons, legs ou libéralités de toutes sortes, qu’ils soient de caractère national ou étranger, nécessaires à l’accomplissement de son projet social.

Mohamed Mendaci

Unicef

Mme Eddalia reçoit le Directeur régional pour la région MENA



La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a reçu, jeudi dernier à Alger, le directeur régional du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, M. Geert Cappelaere, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette audience, Mme Eddalia a présenté un exposé relatif aux différents programmes du secteur visant la protection et la promotion de l'enfance, notamment l'enfance assistée et les enfants handicapés, pris en charge au niveau du réseau institutionnel des centres spécialisés sous tutelle.

Mme Eddalia a également exprimé la disponibilité du secteur à consolider les relations de coopération avec l'agence onusienne notamment en matière du renforcement des capacités et de la formation.