Solidarité nationale : L’Algérie, une référence mondiale

Le secrétaire général du ministère des Moudjahidine, Khaldi Boumediène, a appelé, jeudi dernier à Oran, les moudjahidine et moudjahidate à enregistrer leurs témoignages sur la guerre de Libération nationale au profit des générations montantes.

Intervenant, lors du colloque national sur les massacres du 8 mai 1945 organisé à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de ce drame et du 27e anniversaire de la création de l’Association nationale des grands invalides de la guerre de libération, M. Khaldi a souligné que «les enfants de notre peuple réclament le legs historique et révolutionnaire de la nation et vous appellent à enregistrer vos témoignages vivants».

«Votre sagesse, expérience et clairvoyance doit éclairer les jeunes pour demeurer fidèles à la gloire. Fidélité assumée par l’Armée nationale populaire digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN)»,

a-t-il déclaré.

Le secrétaire général du ministère des Moudjahidine a affirmé également que l’Algérie «jouit de la paix et de la stabilité grâce à la sagesse du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a réussi à faire de l’Algérie une destination de paix, de sécurité, de réconciliation, de fraternité, de solidarité et de cohésion nationale.» Il a souligné, dans ce sens, que l’Algérie «est devenue une référence dans le monde dans le traitement de questions sécuritaires, partant de sa guerre de Libération nationale qui guidait les peuples aspirant à faire valoir leurs droits à la liberté».

D'autre part, M. Boumediène a affirmé que l’Association nationale des grands invalides de la guerre de libération nationale a réalisé ses objectifs, parmi lesquels hisser haut le rang de l’invalide qui est considéré comme le ‘‘chahid vivant’’ à qui doit être conféré le statut qui lui sied. M. Khaldi a indiqué, en outre, que le secteur des moudjahidine a connu une évolution en matière de prise en charge sociale dans tous les domaines (fourniture de prothèses orthopédiques pour les invalides de la guerre de Libération nationale, consécration du cadre juridique de l’ayant droit...). Deux conférences sur les massacres du 8 mai 1945 et la fondation de l’Association nationale des grands invalides de la guerre de libération nationale ont été animées à cette occasion.

En marge de cette rencontre, initiée par l’Association nationale des grands invalides de la guerre de Libération nationale, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, le général corps d’armée Gaïd Salah et le chef de la 2e Région militaire, le général major Saïd Bey ont été honorés.