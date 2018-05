Recherche scientifique : Informatique, santé et énergie au menu

Trois jeunes scientifiques algériennes ont été récompensées jeudi dernier à Oran pour l’originalité de leurs travaux de recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle. La distinction des lauréates s’est tenue à l’auditorium de l’Université des sciences et de la technologie Mohamed-Boudiaf (USTO-MB), à l’issue de la 6e Conférence internationale sur l’intelligence artificielle et ses applications. Le Premier prix a été décerné à Nouria Naïr de l’université Tahri-Mohamed, de Béchar, suite à la présentation de ses travaux consacrés à l’optimisation de la gestion de l’énergie pour une application électrique. Le deuxième prix a été attribué à Ramida Hamidouche de l’université Ferhat-Abbas de Sétif, laquelle s’est inspirée des mouvements bactériens pour produire des algorithmes destinés à prolonger la durée de vie des batteries. La troisième récompense est revenue à Noussaïba Benadjimi de l’Ecole supérieure d’informatique d’Alger, pour son travail proposant une nouvelle variante d’algorithmes à des fins de performance énergétique. Ces trois universitaires figurent parmi les soixante chercheurs algériens dont les travaux ont été publiés dans la dernière édition de la prestigieuse revue scientifique internationale Springer. La rencontre organisée à l’USTO-MB a réuni une centaine d’enseignants chercheurs de différentes universités du pays aux côtés d’invités étrangers, sous le slogan «Oran, smart city» (ville intelligente) en référence aux aspirations de la capitale de l’Ouest à s’intégrer davantage dans l’ère de l’économie numérique. Soutenue par la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DG-RSDT), la conférence a été organisée en partenariat avec l’université de Saïda Moulay-Tahar et les universités canadiennes de Concordia et Regina. Par ailleurs, les lauréats de la troisième édition du Concours national du meilleur projet scientifique, ont été honorés jeudi dernier à l’université de sciences et technologies Houari-Boumediène (USTHB) à Alger. Le prix du meilleur projet innovant dans le cycle Licence a été remporté par l’étudiant Boukemoun Ahmed Lamine (USTHB) pour sa recherche pratique sur «l’aquarium intelligent», tandis que la première place au cycle Master est revenue aux étudiantes Hala Hadjer et Khanouch Asmaa (USTHB) dont la recherche porte sur le développement d’un dispositif permettant l’obtention d’extraits à partir de plantes médicinales pour l’industrie pharmaceutique. Quant au cycle de Doctorat, le premier prix a été remporté par Hassini Chems Eddine de l’université de Biskra pour la mise au point d’une application «ville intelligente» permettant aux personnes à mobilité réduite de se déplacer toutes seules à l’aide de leurs téléphones mobiles. Les organisateurs de ce concours initié en 2016 par le club des amis de l’USTHB visent à valoriser davantage la recherche scientifique dans les trois cycles universitaires et à rapprocher les chercheurs des entreprises économiques. Dans ce cadre plus de 50 projets ont été reçus, dont 20 acceptés, pour participer à la phase finale du concours, a fait savoir la vice-recteur chargée de relations extérieures et de coopération, Malika Boukala, ajoutant que la plupart des projets déposés étaient au cycle Master avec un taux de 41%. A cette occasion, une convention a été signée entre l’USTHB et le groupe Condor electronics pour l’accompagnement des recherches scientifiques, notamment les stages pratiques et l’assistance des diplômés de cette université à accéder au monde du travail. «Condor est un partenaire de l’université et cette convention est la troisième du genre», a déclaré à la presse le recteur de l’université de Bab Ezzouar (USTHB) en marge de la cérémonie. La rencontre a permis d’honorer les étudiants auteurs de projets innovants dans les différents cycles universitaires et nombre d’enseignants en coordination avec les partenaires économiques.

PUBLIE LE : 12-05-2018 | 0:00