Sciences médicales : Le nouveau programme appliqué en 2018

Le nouveau programme pour les étudiants de la première année en sciences médicales sera appliqué dès septembre prochain. L’annonce a été faite jeudi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, à l’occasion de la clôture des cycles de séminaires de formation pédagogique médicale.

Le ministre —et tout en relevant que l’objectif est d’optimiser la qualité de la formation assurée à nos étudiants— a également affirmé que l'opération menée actuellement par le secteur qu’il dirige «aura un impact positif lors de la sortie de la première promotion qui comprendra des médecins formés selon les besoins et le développement de la société et des méthodes de soins». La révision des programmes des études médicales dont l'élaboration du programme de la deuxième année a été achevée, vise également à «remédier aux insuffisances pédagogiques et réglementaires enregistrées tout en introduisant les changements émanant des facteurs externes qui impactent la formation, son contenu et sa modernisation», comme souligné par le ministre.

Il s’agit aussi de préserver les acquis et l'expérience cumulée depuis 2017. A travers ce programme, il est question de «passer d'une formation quantitative à une formation qualitative afin de répondre au mieux aux besoins de la société», a également souligné M. Hadjar, soulignant que cette révision à laquelle ont contribué des experts étrangers est, en fait, le «fruit de plusieurs opérations datant depuis l'installation de la Commission de la réforme du système éducatif en 2000 par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika».

De ce fait, «la branche des sciences médicales verra l'introduction de nouvelles spécialités, telles que celles de médecin généraliste spécialisé et du médecin de famille», annonce le ministre. Soutenant par ailleurs, l’importance de la réactivation de la coordination entre les ministères de la Santé et celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Hadjar a mis l’accent sur l'impérieuse nécessité, voire «l’impératif», a-t-il dit, de «parvenir à une révision progressive des contenues pédagogiques, tenant compte des nouveaux besoins en matière de santé et de transmission épidémiologique pour atteindre ces objectifs».



Tous les établissements du secteur appelés à participer aux championnats sportifs universitaires



S’exprimant le même jour depuis la wilaya de Blida, en marge de la cérémonie de clôture des championnats nationaux universitaires, abrités par la salle Hocine-Chalane du complexe sportif Mustapha-Tchaker, le ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche scientifique a déclaré à la presse que «des championnat universitaires de niveau 1 et 2 seront lancés avec la participation des différents établissements et résidences universitaires du pays».

Aussi et pour assurer l’encadrement nécessaire des équipes participantes à ces championnats sportifs universitaires, près de 750 arbitres ont été formés en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, a également indiqué M. Hadjar, tout en insistant sur la poursuite de cette opération dans les prochaines années, et ce, en vue de «garantir la formation du plus grand nombre possible d’arbitres et d’entraîneurs. Le ministre a mis l’accent d’autre part, sur l’importance d’encourager les étudiants universitaires à participer à ce type de manifestations sportives, surtout que les structures sportives adéquates (stades de football, salles omnisports) sont disponibles et en nombre suffisant. Il est important de signaler que, dans l’objectif de «développer de l’esprit de compétitivité et d’innovation chez les étudiants membres des clubs scientifiques», les préparatifs sont actuellement en cours pour le lancement de championnats dédiés à ces clubs.

Selon les chiffres du ministère, «la première édition du championnat sportif universitaire de cette année a vu la participation de près de 32.000 étudiants (des deux sexes), parmi lesquels 5.081 se sont qualifiés aux éliminatoires régionales, tandis que 5.000 étudiants, représentant 72 équipes universitaires en sports collectifs (football et handball) se sont qualifiés aux phases finales».

Cette cérémonie de clôture des championnats nationaux universitaires à laquelle ont été conviées d’anciens joueurs de la glorieuse équipe du FLN a été clôturée par des remises de coupes, médailles et distinctions aux équipes lauréates de ces championnats universitaires.

Synthèse de :

Soraya Guemmouri