Artisanat : Promotion du patrimoine et développement économique

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a indiqué, jeudi, que «le secteur de l’Artisanat a contribué à hauteur de 254 milliards DA dans le Produit intérieur brut (PIB), en 2017, et emploie actuellement 940.000 artisans, avec 361.000 artisans inscrits».

S’exprimant, lors d’une rencontre nationale des directeurs et présidents des Chambres d’artisanat, le ministre a fait savoir que les réformes que son secteur entend concrétiser «viennent en application des directives du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et visent à promouvoir le produit artisanal, à travers le soutien nécessaire aux artisans, au regard de l’importance de cette activité dans la promotion du patrimoine national et la réalisation du développement économique durable».

Rappelant les aides accordées par l’État aux artisans, M. Benmessaoud a mis en avant le rôle des Chambres d’artisanat dans le développement des mécanismes de formation, la promotion de la gestion et la consécration de l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes. Dans ce cadre, il a mis en exergue, en outre, le rôle du secteur de la Formation professionnelle, par «sa contribution à la préparation des ressources humaines compétentes, capables de s’adapter au développement et aux systèmes de recrutement, pour inciter les jeunes à la création des micro-entreprises», insistant, en même temps, sur la nécessité «de promouvoir la formation pour la réhabilitation des artisans, la protection des métiers en voie de disparition, l’intégration de nouvelles techniques afin d’améliorer la qualité, la recherche de nouveaux marchés à l’étranger, et l’amélioration des modes de promotion, de qualité et d’innovation, en mettant à disposition la matière première locale».

Par la même occasion, il a appelé les propriétaires d’hôtels à «dédier des espaces à la promotion du produit traditionnel en se dirigeant vers le caractère traditionnel authentique», indiquant que le secteur «a entamé la mise à jour des lois relatives à l’industrie artisanale (22 ans en vigueur), et ce pour les adapter aux développements et demandes actuelles». En outre, il a appelé à «la nécessité de se diriger vers des étiquetages spéciaux pour différencier le produit artisanal algérien des produits importés, et mettre en place un label sur tout produit traditionnel représentant l’authenticité et le patrimoine d’une région donnée, tels que les bijoux et les tapis, afin de protéger l’activité artisanale contre toute contrefaçon en ayant recours aux produits locaux».



Une nouvelle méthode de travail pour le secteur du Tourisme



Selon le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, le développement et la promotion du produit artisanal nécessitaient «l’adoption d’une nouvelle méthode de travail, afin de moderniser le secteur et d’apporter sa contribution à la réalisation du développement durable». M. Benmessaoud a fait savoir que cette nouvelle méthode tendait, entre autres objectifs, à «la numérisation du secteur, la facilitation et la simplification des procédures et des opérations, la mise en œuvre en temps opportun de toutes les directives, en sus de l’amélioration de la gestion, pour se mettre au diapason des développements survenant dans les différentes secteurs économiques». La conjoncture économique que connaît le pays actuellement exige une amélioration des modes de gestion, à travers, notamment, la promotion de la création de micro-entreprises et l’encouragement des associations professionnelles dans les différentes activités artisanales, a indiqué le ministre. S’agissant de la saison estivale de 2018, le ministre a indiqué que «toutes les conditions sont réunies afin d’accueillir les estivants dans les villes côtières, faisant état de l’inauguration prochaine de 60 nouveaux hôtels d’une capacité de 5.000 lits». Il a mis en exergue, par ailleurs, la «grande volonté à améliorer le service en envisageant, actuellement, avec la chaîne hôtelière, la révision objective des prix, la réhabilitation des installations touristiques publiques et l’amélioration des services et conditions d’accueil». Selon M. Benmessaoud, des travaux de réaménagement et de modernisation de certains établissements hôteliers relevant du secteur public sont en cours, pour augmenter les capacités d’accueil des touristes.

Des travaux de réhabilitation sont également en cours, en vue d’adapter certains d’entre eux aux critères internationaux. Entre autres établissements concernés par l’opération de modernisation et de réhabilitation, figurent les hôtels El-Riadh de Sidi Fredj, El-Safir, situé au centre de la capitale, et Les Sables d’Or de Zéralda.

Salima Ettouahria