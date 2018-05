Protection de l’environnement : Une nouvelle dynamique pour le mouvement associatif

«Le renforcement de la protection de l’environnement et le développement durable nous poussent à créer une nouvelle dynamique en matière de coopération avec les différents acteurs concernés, notamment la société civile.» Tel est le constat fait jeudi, par la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, dans son intervention, à l’ouverture du Forum national sur le rôle de la société civile dans la sensibilisation et l’exécution des projets environnementaux. Une initiative qui entre dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale de l’environnement et du développement durable 2017-2035. S’exprimant devant une assistance venue nombreuse, composée de députés du Parlement avec ses deux chambres, de hauts cadres du ministère et des représentants de la société civile, Mme Zerouati a mis l’accent sur le rôle de la société civile dans la mise en œuvre des programmes en relation avec la nouvelle stratégie du ministère.

«Nul ne peut nier le rôle crucial que joue la société civile dans l’information et la sensibilisation du grand public sur les questions liées à la protection de l’environnement», a-t-elle expliqué, ajoutant que le travail du mouvement associatif a connu, ces dernières années, une importante évolution. «Une évolution qualitative et quantitative, dit la ministre, grâce aux stratégies incluses dans le programme du Président de la République qui a ouvert le champ à la société civile pour jouer pleinement son rôle.» Évoquant les progrès réalisés dans le domaine de l’environnement, elle a mis en exergue la nécessité de conjuguer les efforts et d’œuvrer sans trêve pour faire face aux nouveaux défis climatiques, auxquels est confrontée l’Algérie, à l’instar du monde entier.

Mme Zerouati a, dans ce sillage, relevé la nécessité de renforcer la coopération avec la société civile, pour contribuer à la mise en œuvre concrète des solutions susceptibles de promouvoir l’environnement, qui «est le soubassement solide d’une économie diversifiée», soulignant, de ce fait, l’importance de la sensibilisation et de la prise de conscience de la société environnementale pour un développement durable.

Elle a, dans ce contexte, mis l’accent sur l’intérêt de ce forum, qui, selon la ministre, constitue une occasion pour débattre des questions liées à l’environnement et mettre en place les mécanismes et modalités pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale de l’environnement et du développement durable 2017-2035, dont les grands axes ont été fixés et présentés au cours de cette rencontre.

«Cette rencontre vise à donner un nouveau souffle au partenariat entre le secteur et la société civile, pour mener à bien ses missions au niveau local», a-t-elle détaillé, avant de poursuive qu’il «faut bâtir ensemble une nouvelle ère dans le domaine de l’environnement et du développement durable, et concrétiser les objectifs escomptés». Pour la ministre, l’implication des associations est incontournable pour la concrétisation des objectifs de développement durable des Nations unies, en passant par la préservation et la réaffirmation des engagements de l’Algérie, tant au plan national qu’international, concernant l’environnement et le dossier du traitement de la question de l’effet de serre et de la lutte contre la pollution.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part des représentants du Conseil national économique et social (CNES), et la secrétaire générale de l’Union nationale des femmes algériennes, a été mise à profit pour présenter une séries de propositions formulées par les différentes associations qui activent en matière de préservation de l’environnement venues des quatre coins du pays.

La ministre, qui a salué l’engagement de la société civile à contribuer à l’effort consenti dans le domaine de la protection de l’environnent et du développement durable, a affirmé que toutes les propositions seront prises en considération, précisant que «la préservation et la protection de l’environnement sont la responsabilité de tous».

Kamélia Hadjib