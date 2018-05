M. Saïd Djellab, ministre du Commerce, à propos de Ramadhan : « Ouverture de 150 marchés de proximité »

Le ministre du Commerce ne veut rien laisser au hasard quant aux préparatifs liés au mois de Ramadhan. Réunissant, jeudi à la Safex, les directeurs régionaux et de wilaya du secteur, pour l’examen et l’évaluation des procédures prises en prévision du mois béni, Saïd Djellab a annoncé l’ouverture, à partir d’aujourd’hui, de 150 marchés de proximité, tout en appelant les différents responsables de penser aux agglomérations à forte densité de population, notamment celles où sont construites de nouvelles cités dédiées aux opérations de relogement.

Plus explicite, le ministre recommande l’ouverture de 4 marchés dans chaque wilaya, précisant que certaines, comme Oran, doivent en ouvrir au moins 8. Alger, elle, verra l’ouverture de 9 marchés, contre 3 l’année écoulée. La démarche du ministère prend également en considération les régions du Sud et des zones enclavées, où seront envoyées des caravanes qui se chargeront de transporter des produits aux habitants de ces régions avec les mêmes prix.

À ce sujet, il y a lieu de préciser qu’il y a une semaine, le ministère de tutelle a mis en place un système informatisé lui permettant de suivre les prix, au niveau des marchés de gros et de détail, et d’agir en cas de dépassements de la part de commerçants.

«Nous avons mis en place, en prévision du mois de Ramadhan 2018, un nouveau système informatique qui sera alimenté par les inspecteurs du ministère du Commerce avec les prix des différents produits, ce qui permettra une définition de ces prix en temps réel et leur transfert aux directions de wilaya, qui les transmettront à leur tour au ministère avant dix heures du matin, afin d’examiner leur conformité avec les prix appliqués sur le marché», a expliqué le ministre. Tous les inspecteurs du ministère seront dotés d’appareils numériques qui faciliteront leur travail. Une cellule d’analyse sera mise en place, explique le ministre, dans le but d’ouvrir une enquête, pour permettre l’identification des raisons de toute éventuelle hausse aléatoire des prix et la prise de mesures nécessaires. S’ajoute la nécessité de généraliser la publication des prix tout au long du processus de commercialisation et de respecter les tarifs régulés des produits alimentaires de large consommation.



Suspension provisoire de l’importation : un décret de la nouvelle liste sera prochainement rendu public



À ce sujet, M. Djellab précise que le contrôle des prix ne sera pas limité au mois de Ramadhan, mais son département assurera un contrôle à longueur d’année.

D’autres instructions ont porté, d’une part, sur la nécessité de mobiliser tous les employés relevant des services techniques dans leur orientation des opérations de contrôle sur le terrain, et, de l’autre, sur la poursuite de l’application de la permanence et la reprise des activités commerciales, conformément aux nouvelles dispositions régissant le travail, lors des fêtes nationales et religieuses. À l’issue de cette rencontre, le ministre souligne que cette saison est marquée par une «disponibilité totale» des produits nécessaires qui seront accessibles.

À la suspension de l’importation des produits cosmétiques, M. Djellab a précisé qu’«il ne s’agit pas de suspension, mais plutôt d’un arrêt temporaire permettant d’examiner la mesure dans laquelle les importateurs sont engagés aux mesures et au règlement en vigueur dans l’importation de produits cosmétiques, et ce après l’enregistrement de certains».

À propos de la révision de la liste des produits concernés par la suspension provisoire de l’importation, le ministre annonce que le décret relatif à la nouvelle liste est en cours de préparation, et sera rendu public prochainement.

Fouad Irnatene