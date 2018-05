Coopération avec le Mozambique

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a reçu jeudi à Alger, l’ambassadeur de la République du Mozambique, Hipolito Pereira Zozimo Patricio, avec qui il a discuté de la coopération énergétique entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les relations de coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie et les perspectives de leur renforcement.

Ainsi, ils ont passé en revue les opportunités de coopération et d’investissement dans le secteur des hydrocarbures notamment l’exploration, la production de gaz et la formation.

A cet effet, l’ambassadeur a émis le souhait de voir l’Algérie contribuer au développement du secteur des hydrocarbures du Mozambique à travers «un partenariat» mutuellement bénéfique entre Sonatrach et la société mozambicaine d’hydrocarbures et de bénéficier de l’expérience algérienne dans ce domaine, précise la même source.

Pour sa part, M. Guitouni a affirmé «la volonté et la disponibilité» de l’Algérie à répondre aux sollicitations du pays frère et ami qu’est le Mozambique d’autant plus que les opportunités d’investissement et de partenariat sont importantes dans les domaines des hydrocarbures et d’électricité, a conclu le communiqué.