De grands projets dans l’énergie seront inaugurés

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui effectuera aujourd’hui une visite dans la wilaya déléguée de Djanet, pour inaugurer de grands projets dans le domaine de l'énergie, a indiqué un communiqué du ministère. Chargé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le ministre de l'Intérieur sera accompagné, lors de cette visite, du ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni et du PDG de Sonatrach, Abdelmoumene Ould Kaddour. M. Bedoui avait effectué dernièrement une visite de travail similaire dans la wilaya de Tamanrasset où il avait inauguré une centrale solaire, d'une capacité de 13 mégawatts, un gazoduc (16 inch) et une station de transfert de gaz naturel, inscrits dans le cadre du projet d'approvisionnement de la capitale de l'Ahaggar en gaz naturel.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, avait également effectué une visite dans la wilaya de Sétif où il avait procédé à la mise en service officielle du tramway de Sétif, dans le cadre des festivités commémorant le 73ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Il avait effectué une autre visite dans la wilaya de Batna où il avait inauguré plusieurs infrastructures et inspecté d'autres dans plusieurs communes de la wilaya.