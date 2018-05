Prochaine Saison du Hadj : Un guichet unique

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a fait état, jeudi à Alger, de la création d’un guichet unique, dès la prochaine saison du hadj, en vue de prendre en charge toutes les mesures administratives inhérentes à l’opération, a indiqué un communiqué du ministère.

Présidant les travaux de la réunion de la Commission interministérielle chargée des préparatifs de la saison du Hadj 2018 au niveau des différents secteurs chargés de l’organisation de l’opération, le ministre a annoncé, en prévision des préparatifs de la prochaine saison du Hadj, la création d’un guichet unique pour le Hadj et qui sera à même de prendre en charge l’ensemble des procédures administratives inhérentes à l’opération et celles liées au paiement des frais de transport et d’hébergement.

Pour ce faire, le ministre a émis des instructions à l’adresse du secrétaire général (SG) du ministère, «en vue d’accélerer la cadence de modernisation du service public relatif à l’accomplissement du rite du Hadj», en coordination avec les différents secteurs concernés et en recourant aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) développées au niveau du secteur , «notamment la base de données propre au secteur, laquelle constitue la plateforme dont est tributaire le développement du guichet unique», ce qui permettra, a-t-il dit, de conférer une transparence et davantage de souplesse à l’opération et de fournir un service public de qualité au profit des citoyens qui s’apprêtent à accomplir les rites du Hadj.

Concernant la prochaine saison du Hadj 2018, M. Bedoui a donné des instructions fermes en vue d’accélérer la cadence de l’organisation et de la finalisation de tous les préparatifs relatifs à l’opération, mettant l’accent, à ce propos, sur la nécessité de fournir des prestations de qualité aux citoyens qui s’apprêtent à accomplir le Hadj, au niveau de l’ensemble des structures publiques, à l’instar des daïras, circonscriptions administratives, banques, agences d’Air Algérie et aéroports, et ce, à travers l’amélioration des conditions d’accueil, l’accélération du traitement des dossiers, ainsi que la facilitation des mesures de déplacement vers les Lieux saints de l’Islam. Il a, à ce propos, mis en avant la nécessité d’un accompagnent durable et qualitatif pour les hadjis et d’assurer leur orientation, leur sécurité et leur confort, jusqu’à l’accomplissement des rites du Hadj. Dans le cadre de la politique de l’Etat qui vise à rapprocher l’administration du citoyen, le ministre de l’Intérieur a appelé, lors de cette réunion, à examiner les voies et moyens de facilitation de l’opération de paiement des frais du Hadj pour tous les citoyens à travers les différentes wilayas, notamment la création de guichets rattachés à la Banque d’Algérie (BA) au niveau des zones enclavées du Sud et la signature de conventions avec l’entreprise Algérie Poste. La réunion de la Commission interministérielle chargée des préparatifs de la saison du Hadj a vu la participation du Directeur général de l’Office national du Hadj et de la Omra (ONHO), de cadres du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, des représentants des ministères concernés par l’opération, à savoir, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Travaux publics et des Transports et du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ainsi que des représentants de la BA.

Par ailleurs, l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a appelé les citoyens devant accomplir, cette saison, le pèlerinage (Hadj), à se rendre, dans les plus brefs délais, aux centres de santé de wilayas consacrés à cet effet, par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, pour effectuer leurs examens médicaux, indique un communiqué de l’Office. Ces centres sont ouverts tous les jours de la semaine, jusqu’au 15 mai en cours, précise le communiqué.



La Protection civile mobilise 200 agents



Un contingent composé de 200 agents de la protection civile a été mobilisé cette année pour accompagner les pèlerins algériens aux Lieux saints de l’Islam pour l’accomplissement du rite du Hadj 2018, a indiqué un responsable au niveau de ce corps constitué, le colonel Miloud Rami. «Cette année, le nombre d’agents formant la mission de la protection civile devant accompagner nos pèlerins aux Lieux saints de l’Islam s’est élevé à 200 personnes, alors qu’en 2017 le nombre était de 165 agents», a précisé le colonel Rami, directeur divisionnaire des fonctionnaires à la DGPC et représentant du Directeur général de la Protection civile. La protection civile participe pour la 11e fois dans l’accompagnement des pèlerins aux Lieux saints de l’Islam en Arabie Saoudite, où «les agents de notre mission sont appelés à fournir beaucoup d’efforts pour orienter, accompagner et aider les hadjis algériens, notamment les personnes âgées», a-t-il ajouté, en marge d’un colloque national organisé au siège de la Direction de la protection civile de la wilaya de Bouira.

«Notre contingent est très qualifié et il est prêt à relever ce défi et représenter dignement la Protection civile algérienne en Arabie Saoudite et ce, malgré la difficulté de la mission», a assuré le colonel Rami au cours de cette rencontre consacrée à la formation et la sensibilisation des membres de la mission sur les méthodes d’agir en situations difficiles auxquelles pourraient faire face les pèlerins.

Des instructions seront données à tous les membres du contingent pour assurer une bonne prise en charge des hadjis depuis leur départ aux Lieux saints de l’Islam jusqu’à la fin du rite du Hadj, a-t-il poursuivi.

De son côté, le chargé de la communication à la DGPC, le colonel Nassim Bernaoui, a déclaré: «Notre travail et notre tâche demandent beaucoup de sacrifices, de la patience et du courage pour être à la hauteur de cette noble mission», appelant les agents dépêchés à s’armer d’une grande volonté et être à l’écoute des hadjis algériens, notamment les personnes âgées.

«L’agent de la protection civile doit être présent, disponible et prêt à porter aide et assistance aux hajdis, notamment ceux en difficulté. Le hadji a toujours besoin de nos orientations, particulièrement en matière de sécurité, d’aide médicale, d’évacuation», a-t-il insisté. Se félicitant de l’expérience acquise ces dernières années, le colonel Bernaoui a invité les membres du contingent à s’adapter à la nouveauté de cette année, qui est le système de volontariat adopté par l’Office national du Hadj et de la Omra (ONHO).