Foire internationale d'Alger : Une vitrine sur le potentiel de production

Vitrine ouverte sur le potentiel de production des entreprises, la Foire internationale d'Alger (FIA) est un événement qui attire, à chaque édition, des centaines d’entreprises en provenance de dizaines de pays. L’Algérie, engagée depuis des décennies dans une dynamique d’industrialisation, était devenue par la force des choses une destination de choix pour les multinationales, et les Algériens qui visitaient la FIA année après année ne pouvaient qu’être admiratifs devant ces machines-outils et ces techniques exposées par les firmes étrangères. Ces dernières années, cependant, la FIA a changé de physionomie et n’est plus une simple vitrine ou un moment de faire-valoir dédié aux entreprises étrangères.

La production nationale est, aujourd’hui, une réalité. Elle est portée par un nombre considérable de PME/PMI dont le champ d’activité couvre un large spectre de la production industrielle, agro-alimentaire, etc.

Inaugurée par M. Ouyahia, la 51e édition de cette FIA est donc placée naturellement sous le thème «le Commerce au service de la production nationale». Comme tout événement tourné vers l’international, cette manifestation économique est un facteur déterminant dans la maîtrise de la promotion du produit national et le moyen de faire face à la concurrence étrangère.

Ce point de vue a, d’ailleurs, été largement évoqué par le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, à Médéa, quand il a conditionné le succès du produit national à la modernisation de l’outil de production locale, seule voie pour satisfaire nos besoins en produits compétitifs et de qualité.

Il faut, d’ailleurs, souligner que les mesures de restrictions concernant certains produits et sous-produits offrent une réelle opportunité pour les producteurs nationaux de reconquérir un marché qui était dominé par les firmes étrangères. Le potentiel est là. Il suffit de l’accompagner par des mesures des pouvoirs publics et le consolider par l’engagement des opérateurs, en jouant le jeu de l’investissement productif, réel.

L'Algérie aura une population importante de sous-traitants industriels d'ici à quatre ans, estiment les experts. Les signaux encourageants sont là. De nombreux opérateurs ont sauté le pas et se frottent aux règles d’airain du marché international.

Le temps est venu où le made in Algeria —dans l’agro-alimentaire comme dans l’électronique pour ne citer que ces deux secteurs— peut s’imposer dans des marchés régis par des normes sévères. Récemment, une cinquantaine d'entreprises algériennes du secteur privé ont décidé de passer au marché extérieur, en allant exposer leurs produits à la Foire de Paris, une manifestation commerciale qui dure une dizaine de jours.

