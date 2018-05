Matériels de distribution électrique et de gaz : Encourager le «made in Algeria»

«La facture d’importation des matériels de distribution électrique et de gaz pèse lourd sur le budget de l’Etat, elle s’élève a des milliards de dollars, d’où l’impératif de s’orienter vers une production locale de qualité », a déclaré, jeudi, le ministre de l’Energie. M. Mustapha Guitouni, qui a présidé avec le ministre de l’Energie et des Mines, M. Youcef Yousfi, hier, les travaux d’une journée d’information sur l’investissement local pour les équipements liés à l’activité de Sonelgaz, placée sous le thème «Incitation à la fabrication en Algérie des matériels électriques et gaziers», a recommandé de s’orienter vers la fabrication locale de ce type d’équipements, relevant que les capacités en la matière existent mais qu’ «elles restent éparpillées».

«Il faut que cette situation change. Jusqu’à quand nous continuerons à importer? Il est temps que l’Algérie soit capable de produire ces équipements localement», a-t-il fait remarquer. Le ministre de l’Energie a indiqué que cette rencontre a été organisée dans le cadre de la prise en charge des orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour une économie algérienne «performante et compétitive» qui exige de tous les opérateurs économiques une forte mobilisation afin de réduire d’une manière considérable la liste des produits importés. «Nous sommes appelés à concrétiser le programme du Président de la République visant à produire localement les équipements gaziers», a-t-il dit. Dans cette optique, M. Guitouni a appelé le groupe Sonelgaz à élaborer un programme destiné aux producteurs locaux pour la fabrication, dans les trois années à venir, de plusieurs matériels et équipements utilisés dans la distribution électrique et de gaz. «Notre ambition est d’arriver à une industrie développée et d’aller vers le marché africain», a-t-il indiqué. Il a mis aussi l’accent sur la nécessité d’établir une cartographie nationale des produits fabriqués localement, ce qui, selon lui, va donner une vue d’ensemble de l’activité de l’entreprise et permettra d’appréhender de façon objective l’organisation du travail en la matière. Le premier responsable du secteur de l’Energie a fait savoir que, depuis 2015, pas moins de 1.940 autorisations d’activité ont été délivrées. «Il faut dire que sur les 270 usines activant dans le domaine, 120 sont algériennes, soit 44% de l’ensemble», a révélé le ministre. Le PDG de Sonelgaz, Mohamed Arkab, a quant à lui souligné que plus de 300 composants industriels sont aujourd’hui utilisés pour la réalisation et la maintenance des réseaux locaux d’électricité et du gaz, alors qu’une part importante de ce matériel pourrait être fabriquée par des entreprises algériennes et à des coûts compétitifs et rentables. M. Arkab a précisé que l’entreprise qu’il gère table sur une industrie proprement algérienne par son encadrement, sa main-d’œuvre et ses produits. «Nous avons fait appel aux chefs d’entreprises et investisseurs pour les convier à réfléchir sur la portée économique du secteur de fabrication du matériel électrique et gazier», a-t-il ajouté. De son côté, la directrice générale du Centre de recherche et de développement de l’électricité et du gaz (Credeg), Wassila Salhi, a fait savoir que les énergies électriques et gazières sont des produits sensibles.

Pour cela, les réseaux de distribution doivent être réalisés avec des matériels et équipements conformes aux spécifications techniques des Guides techniques de distribution électricité et gaz (GTDE et GTDG) et fabriqués suivant les normes nationales, internationales et les spécifications techniques en vigueur. Cependant, elle a regretté que seuls 30% de ces matériels sont fabriqués en Algérie, alors que 70% sont importés. «Le but de la rencontre d’aujourd’hui est d’encourager la fabrication en Algérie de ces matériels et faire barrage à la contrefaçon, de développer le tissu industriel et assurer, ainsi, le retentissement du label algérien», a-t-elle dit. A ce propos, Mme Salhi a indiqué qu’à l’horizon 2028, le pays aura besoin, entre autres, pour le réseau électrique, de 16 millions d’unités de connecteurs de réseau et de branchement basse tension et de 350.000 unités de coffrets basse tension. «Pour le réseau de distribution du gaz, le pays aura besoin, entre autres, de 36.000 unités de vannes en polyéthylène et de 390.000 unités d’accessoires en réseau en polyéthylène», a-t-elle détaillé tout en précisant qu’un énorme marché s’offre aux industriels nationaux pour répondre à ces besoins. Il y a lieu de signaler que cette rencontre a vu la participation de fabricants nationaux publics et privés ainsi que des acteurs concernés directement ou indirectement par la promotion de la production nationale, comme les organes d’accréditation ou des normes.

Sarah A. Benali Cherif

