Gouvernance locale participative : Remise de diplômes au premier pool d’experts

Le programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local (CapDel) en relation avec la planification stratégique communale, la gouvernance participative et le développement local intégré, inclusif et durable se concrétise définitivement sur le terrain. Preuve en est, les premiers bénéficiaires de ce programme, composés de futurs formateurs en gouvernance participative locale, ont achevé la session de formation qui s’est déroulée du 22 avril au 9 mai, et reçu, à cette occasion, les diplômes lors d’une cérémonie, organisée ce jeudi, à Alger. Ce premier pool d’experts algériens a profité durant ce cursus de la présence des experts internationaux issus du consortium Niska-Global Shift Institute (Canada) et du réseau italien des collectivités FELCOS-Umbria, lesquels ont assuré la formation en question au bénéfice des cadres du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et des élus locaux des communes-pilotes du CapDel, au nombre de dix, ainsi que des associations locales et nationales, des femmes élues ainsi que des formateurs issus d’établissements publics spécialisés. Ces derniers ont pu acquérir au cours de ces sessions des connaissances et des outils devant leur permettre d’accompagner et d’encadrer à leur tour les acteurs locaux dans les communes modèles du CapDel. Aussi, les futurs formateurs ont pris connaissance de plusieurs thèmes aussi intéressants les uns que les autres, à l’instar de la planification stratégique, le diagnostic territorial participatif, l’identification des axes prioritaires de développement de la commune et la définition des objectifs. Initié par le gouvernement algérien via le département ministériel de Bedoui, en coopération avec l’Union européenne et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, le programme CapDel est un projet de coopération qui vise à « promouvoir » l’implication des citoyens et de la société civile dans la « gestion communale », le « développement local durable intégré », le « renforcement » de la cohésion sociale et « l’émergence » d’une économie locale « solidaire » et « diversifiée ». Il s’agit d’un programme de « renforcement » des capacités des acteurs de développement en étant inscrit dans le sillage des « grandes » réformes institutionnelles menées par l’Algérie, notamment après l’introduction dans la Constitution de 2016 de la démocratie participative au niveau des collectivités territoriales.

Pour les responsables du ministère de l’Intérieur, la formation de formateurs constitue une étape « majeure » et « essentielle » dans la mise en œuvre du programme CapDel pour « accompagner » les « grandes » réformes de la gestion des collectivités locales. Le programme CapDel est mis en œuvre dans un premier temps dans 10 communes modèles, « représentatives » de la richesse et de la diversité du territoire national. Il s’agit d’El Khroub (Constantine), Timimoun (Adrar), Beni Maouche (Bejaia), Ghazaouet (Tlemcen), Djemila (Sétif), Djanet (Illizi), Babar (Khenchela), Ouled Ben Abdelkader (Chlef), Tigzirt (Tizi-Ouzou) et Messaâd (Djelfa). Le montant de son financement s’élève à 10 millions d’euros, dont 7,7 millions sont à la charge de l’UE et 170.000 euros à celle du PNUD.

SAM