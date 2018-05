Acquisition de la raffinerie d’Augusta par Sonatrach

M. Guitouni : «un grand acquis pour l’Algérie»

«L’acquisition de la raffinerie d’Augusta et de 3 terminaux pétroliers en Italie est un «grand acquis pour l’Algérie et bravo pour la Sonatrach», s’est félicité le ministre de l’Energie.

S’exprimant en marge d’une journée d’information organisée par Sonelgaz, M. Mustapha Guitouni a fait savoir que cet achat a coûté à la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach 570 millions de dollars. L’emplacement de cette raffinerie est parfait puisqu’elle est située en Sicile, pas loin de Skikda», a-t-il dit.

Ce nouvel acquis permettra, selon le ministre, de couvrir les déficits algériens en essences et en gasoil qui coûtent à l’Algérie chaque année 2,5 milliards de dollars.

S.A.B.C

M. Attar : « Une excellente opération »

Sonatrach a signé, mercredi 9 mai à Rome, un accord avec Esso Italiana (filiale du groupe américain Exxon Mobil) pour l’acquisition de la raffinerie d’Augusta (Sicile) et de trois terminaux pétroliers situés à Augusta, Naples et Palerme ainsi que de leurs systèmes d’oléoducs associés. Il s’agit d’une «excellente opération», a commenté l’ex-P-DG de Sonatrach, M. Abdelmadjid Attar.

«C’est une raffinerie qui n’est pas située loin de l’Algérie, en Sicile, et elle fonctionne avec une capacité de production de 175.000 barils/jour, ce qui représente une cargaison à traiter de 2 millions de barils tous les quinze jours à peu près». C’est une installation certes ancienne qui a besoin peut-être de rénovation, mais qui peut traiter le brut algérien et même les résidus des raffineries de Skikda, comme le fuel, a déclaré, jeudi, l’invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio nationale. M. Abdelmadjid Attar précisera, à propos des trois terminaux, qu’il s’agit plutôt «de capacités de stockage pour le brut ou des produits pétroliers à l’arrivée en Sicile, pour des besoins de redistribution, en Italie ou ailleurs».

«C’est une bonne opération et ça vaut mieux que le fameux projet des cinq raffineries à l’intérieur du pays, car on aurait produit du gasoil et de l’essence, mais, s’est-il interrogé, qu’est ce qu’on aurait fait de plus des 50% des sous-produits ? D’ailleurs, le projet semble être abandonné», signalera l’invité de la rédaction. A propos du déploiement de Sonatrach à l’extérieur, M. Abdelmadjid Attar précisera d’emblée que cette externalisation se fait en amont et en aval.

En amont, rappellera-t-il, «Sonatrach est présente dans plusieurs pays, (Libye, Mauritanie, Tunisie, Mali, Niger), mais les résultats ne sont pas extraordinaires avec deux découvertes en Libye et un bon indice au Niger», par contre. Sonatrach a également repris ses activités en Irak et «c’est une bonne chose». Pour le trading, la compagnie a déjà une filiale à Londres, a-t-il fait rappeler. En aval, l’externalisation se fait à travers le raffinage et la pétrochimie. A ce propos et concernant l’annonce de création d’un complexe de pétrochimie, en coopération avec le groupe français Total, l’ancien patron de Sonatrach considère que dans ce domaine, l’Algérie a pris «beaucoup de retard» par rapport à la nature des décisions qui s’avéraient souvent «difficiles».

Par conséquent, ce premier pas dans la pétrochimie va nous permettre de valoriser notre production gazière et même les produits pétroliers transformés, notamment en propylène et polypropylène, très utilisés, dit-il, dans la construction automobile, en particulier. Sur un autre registre, les investissements que projette de réaliser Sonatrach, entre 50 et 55 milliards de dollars, pour notamment valoriser ses ressources gazières, dont le gaz de schiste, il considère que celles-ci «seront toujours utiles», d’autant plus que «le pétrole est en train de perdre au profit du gaz et que le prix du baril n’est plus rattaché à des décisions géopolitiques, mais à la consommation». Autrement dit, si le pétrole est cher, on consomme moins «et c’est à ce niveau que se jouent les fluctuations des cours», a-t-il fait savoir.

«Nous avons beaucoup de gaz, avec le gaz de schiste dont les réserves prouvées sont estimées à 22 000 milliards de m3, techniquement récupérables, en plus des 6 milliards de barils de pétrole sous terre. Donc, le gaz c’est l’avenir et il sera toujours là à cause de l’intermittence des énergies renouvelables», en plus du fait que « le problème de stockage de l’énergie n’est toujours pas encore réglé et il ne le sera pas d’ici 2035 et même d’ici 2040». M. Abdelmadjid Attar est formel : «Le gaz sera encore là, utile pour l’énergie et pour la pétrochimie.»

D. Akila