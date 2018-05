Sonatrach-Total : Création d'une société mixte pour la réalisation d'un projet de pétrochimie

La compatie des hydrocarbures Sonatrach et le groupe français Total ont signé hier à Alger un mémorandum d'entente pour le développement, réalisation et exploitation l'exploitation d'un complexe de déshydrogénation du propane et de production du polypropylène (PDH-PP).

D’entrée, il s’agit d’un accord historique tant ce projet qui sera réalisé suivant la logique du partenariat 51/49 est premier du genre en Algérie. Il représente un investissement d’un montant de 1,5 milliards de dollars consentis à hauteur de 30% sur fond propre des partenaires et à 70 % via le recours le recours à l’accompagnement des banques étrangères, majoritairement françaises. L’accord signé hier par les responsable des deux compagnies, en l’occurrence M. Abdelmoumen Ould Kaddour P-DG de Sonatrach et son homologue M. Patrick Pouyanné à la tête du Groupe Total porte sur la réalisation de transformation et de production au niveau du complexe industrielle d’Arzew (Oran). D’une capacité de production 550.000 tonnes/an de polypropylène, la construction de ce complexe inclus l’installation de trois unités. La première dédiée à la déshydrogénation du propane, la seconde à la production du polypropylène, et une troisième unité de logistique à la pointe de technologie.

Les études d’ingénierie concernant ce complexe seront engagés au courant du deuxième semestre de cette année , tandis le débit des travaux de sa mise en œuvre est prévu dans une année ,à se fier aux prévisions du P-DG de Sonatrach.

Au-delà du fait que ce projet est venu conforter la détermination de Sonatrach d’aller vers la transformation en développant un des segment de la pétrochimie, son impact en termes de création d’emplois est et non moins considérable, soit quelques 6000 postes en phase de construction et 600 autre prévus à la phases d’exploitation commerciale.

Ce projet permettra d’assurer non seulement une couverture totale des besoins du pays en Polypropylène mais aussi des quantités de production excédentaires seront destinées à l’exportation notamment a destination des marchés de l’Afrique du Nord, l’Europe et la Turquie. A titre de rappel, le polypropylène est utilisé dans différents domaines, comme le textile, l’industrie automobile et du bâtiment ainsi que dans le domaine pharmaceutique.



La raffinerie Augusta a couté moins d’un milliards de dollars



D’autre part et lors d’un point de presse animé en marge de la cérémonie de signature de mémorandum d’entente avec Total, le P-DG M. Ould Kaddour est revenu sur l’acquisition par Sonatrach de la raffinerie italienne Augusta. « Nous avons acquis cette raffinerie à un prix extraordinaire, soit moins d’un (1) milliard de dollars « a t-il dit. C’est donc «la bonne affaire» a laissé entendre M. Ould Kaddour illustrant ses propos par le cout du projet de la raffinerie de Hassi Messoad avoisinant les 4 milliards de dollars et dont les résultats d’appel d’offres international lancé pour sa construction seront connus vers la fin du moins de juin prochain. Toujours à propos de la raffinerie Augusta, M. Ould Kaddour précisera en outre que suite à l'appel d’offre lancé en août 2017 par Esso Italiana (filiale du groupe américain ExxonMobil), « Sonatrach a pu arracher ce contrat de trois autres partenaires». Pour rappel,la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a signé, mercredi dernier à Rome, un accord avec Esso Italiana portant sur l’achat de la raffinerie d’Augusta (Sicile) er de trois (3) terminaux pétroliers situés à Augusta, Naples et Palerme ainsi que de leurs systèmes d’oléoducs associés. Capable de traiter à la fois du Sahara Blend ainsi que du fuel résiduel issu de la raffinerie de Skikda, la raffinerie d’Augusta s’intégrera directement dans le système de raffinage de Sonatrach. Elle pourra également traiter directement des produits qui sont excédentaires en Algérie en vue de réimporter des produits aujourd’hui en déficit comme le gas oil et l’essence. Elle est dotée d’une capacité de traitement de 10 millions de tonnes par an. Ce qui en ferait la deuxième raffinerie de Sonatrach. En outre, avec l’acquisition des trois terminaux, l’autonomie de la consommation en diesel et en essence de l’Algérie est, quant à elle, augmentée de plusieurs jours de consommation.

Karim Aoudia