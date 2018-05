Algérie-Tunisie : Les échanges économiques en débat

La commission de l'Agriculture, du développement rural et la Commission de la culture, de l'information, de la jeunesse, et du tourisme du Conseil de la nation, a tenu jeudi dernier une séance de travail réservée à une délégation parlementaire de la commission de l'Agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et les services liés du Parlement tunisien, au cours de laquelle, il a été procédé à l'examen de l'état de la croissance dans les deux pays et des possibilités du renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

Présidée par M. Belkacem Kara, président de la commission de l'Agriculture et du développement rural, en compagnie du président de la Commission de la culture, de l'information, de la jeunesse, et du tourisme, Abdelhamid Latrèche, et pour la partie tunisienne, le président de la commission de l'Agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et les services liés, Zouhir Rejbi, cette rencontre a été l'occasion pour connaître l'état de la croissance dans les deux pays et définir les voies et moyens, les possibilités de la coopération ainsi que les expériences dans le domaine législatif et l'échange commercial et économique.

Ces entretiens ont porté essentiellement sur les voies et moyens de soutenir et consolider la coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture, la culture et le tourisme, au service des intérêts des deux peuples frères et des deux Etats, conformément aux orientations des directions des deux pays. La délégation parlementaire tunisienne a salué le développement que connaît l'Algérie à la lumière du rétablissement de la sécurité et de la stabilité, grâce à la politique de la réconciliation nationale initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Le soutien à l'investissement dans les secteurs du tourisme et de l'agriculture a été au centre de la rencontre qui a réuni le président de la commission de la Culture, du tourisme et de la communication de l'APN, Lakhdar Nadri, avec M. Rejbi, a indiqué un communiqué de l'Assemblée.

La relance des secteurs du tourisme et de l'agriculture ainsi que le soutien à l'investissement ont été au centre de cette rencontre qui a permis aux deux parties d'aborder l'ensemble des efforts déployés en faveur du développement de ces deux secteurs, et de mettre en exergue le développement constant de ces secteurs durant les dernières années, a ajouté le communiqué.

Les deux parties ont mis en avant, à ce titre, l'impératif de s'inscrire dans un processus de coopération positive mutuellement bénéfique.

La rencontre a été également une occasion de connaître le rôle des institutions parlementaires des deux pays afin d'évaluer l'expérience démocratique en l'Algérie et en Tunisie et d'évoquer l'approche des deux pays dans le traitement de plusieurs questions au double plan régional et international.

Les deux présidents ont appelé, par ailleurs, à la réactivation de la diplomatie parlementaire dans le but de renforcer et promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment à la lumière de la conjoncture actuelle, marquée par des défis économiques, politiques et sécuritaires.

Pour rappel, la délégation parlementaire de la commission de l'Agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et les services liés du parlement tunisien, effectue une visite en Algérie, du 9 au 12 mai.