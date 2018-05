Conseil de la nation : Tomate industrielle

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a indiqué que le triple concentré de tomate (matière première) pourrait être inclus dans la liste des produits interdits à l'importation. Répondant à la question d'un sénateur sur l'état des usines de production de tomates en conserve et les raisons ayant amené le gouvernement à inclure le sac en aluminium, utilisé dans la conservation du triple concentré de tomate, dans la liste des produits interdits à l'importation, tout en autorisant l'importation de cette même matière première (triple concentré de tomate), le ministre a précisé que son département avait récemment organisé, en coordination avec le ministère du Commerce, des journées d'étude sur la mise en place de mécanismes à même de permettre de ne plus importer cette matière première.

Le ministère a également tenu récemment une réunion avec les transformateurs de tomates pour «discuter de l'éventuelle interdiction de l'importation de ce produit dans une à deux années», a-t-il précisé. Concernant les sacs utilisés dans le conditionnement et la conservation du triple concentré de tomate, M. Bouazghi a fait savoir qu'il avait été convenu avec le ministre du Commerce d'importer ces sacs car «ils sont indispensables au stockage de cette matière» et de les mettre à la disposition des transformateurs pour la conservation du double concentré de tomate, a-t-il dit.

Soulignant l'importance de la filière des tomates industrielles et de son rôle économique stratégique sur le marché national, le ministre a fait état de la mise en place de mécanismes d'accompagnement de cette filière, dont le soutien à la production et à la transformation des tomates.

Les mécanismes précités englobent la subvention de l'acquisition de matériaux d'irrigation, de semences et de pesticides, à travers les différents fonds de soutien agricole, en sus de l'accès au crédit ‘‘Rafik’’ et à l'accompagnement technique.

La plantation de la tomate se fait au niveau de 21 wilayas, dont 4 à fort potentiel, à savoir Skikda, Guelma, Annaba et El Tarf, représente 80% des superficies globales de tomates destinées à la transformation, a-t-il indiqué.

Des superficies agricoles ont été également consacrées à la plantation de la tomate dans le Sud, dont 14 hectares dans la commune d'In Salah (w. Tamanrasset) et 1.419 ha à Adrar qui a enregistré une hausse de 21% des superficies réservées à ce produit, a poursuivi le ministre.

La filière de production de la tomate industrielle a connu un bond qualitatif en termes de qualité et de quantité, la production de ce produit étant passé de 4.700.000 tonnes en 2000 à 12 millions tonnes en 2017. Concernant les unités de transformation de la tomate industrielle, M. Bouazghi a cité 25 unités d'une capacité de transformation de 36.000 tonnes/jour. Le ministre est revenu sur l'organisation ces derniers jours de la filière de la tomate industrielle, à travers la création du Conseil de wilaya, annonçant la création prochaine d'un Conseil national de la filière.

«Les efforts se poursuivent pour étendre les superficies agricoles et assurer l'accompagnement technique des agriculteurs, en vue d'améliorer la production en termes de qualité et de quantité, de répondre aux besoins du marché national et encourager ainsi l'exportation», a-t-il affirmé.



La concession, seule formule

pour l'exploitation des terres agricoles



Par ailleurs et évoquant la question de l'exploitation des terres agricoles relevant des domaines de l'Etat, le ministre de l’Agriculture a affirmé que la «possibilité d'approprier au profit des agriculteurs, des terres relevant des domaines de l'Etat a été tranchée par le Président de la République en initiant un système de concession en tant que seule formule pour l'exploitation de ces terres».

En réponse à une question sur l'éventualité de l'appropriation des terres agricoles relevant des domaines de l'Etat au profit des agriculteurs, le ministre a précisé que «les terres relevant des domaines de l'Etat sont soumises à un système de concession qui assure au bénéficiaire tous les droits garantissant ses investissements commençant par le durée de la concession fixée à 40 ans renouvelables à la demande de l'intéressé ou de son héritier avec possibilité d'hypothèque pour bénéficier des aides et des crédits bancaires nécessaires».

Sur ce point, le ministre a assuré que tous les résultats obtenus étaient satisfaisants et contribuaient au développement national, ajoutant que davantage d'efforts seront déployés pour l'extension et l'assainissement des terres agricoles afin de permettre aux agriculteurs d'exploiter leurs terres à même d'améliorer les conditions de vie des populations rurales tout en réduisant la facture des importations et contribuant, ainsi, au renforcement de la sécurité alimentaire. Dans ce sens, M. Bouazghi a fait savoir que le foncier agricole avait connu plusieurs développements à travers les mesures réglementaires prises par les autorités publiques pour protéger les exploitants des terres agricoles relevant des domaines de l'Etat mais aussi les propriétaires de terres agricoles privées, quelle que soit la formule juridique du foncier dont ils disposent et ce, en application des orientations du Président de la République qui accorde un intérêt majeur au foncier agricole.

A cet effet, il rappellera que depuis la promulgation de la loi d'orientation de l'Agriculture en 2008, le secteur a connu le début de la régularisation définitive des différentes situations du foncier agricole à travers la protection des propriétaires d'exploitations agricoles en vertu du transfert du droit de jouissance au droit de concession dont ont bénéficié jusqu'à présent 219.000 agriculteurs sur une superficie de 2,4 millions d'hectares relavant des domaines de l'Etat.

Il a rappelé, également, l'élaboration de 180.000 actes de concession soit 82% avec la régularisation de la situation en instance des autres bénéficiaires grâce à des textes réglementaires complémentaires, en cours d'élaboration, lesquels assureront des garanties supplémentaires ouvrant aux bénéficiaires des perspectives d'investissement dans le domaine agricole. Les pouvoirs publics ont procédé à la réactivation de l'opération d'acquisition de la propriété agricole permettant, selon le ministre, à 131.000 personnes de bénéficier de plus de 846.000 hectares et à plus de 30.000 personnes de régler leur situation avec une superficie s'élevant à 197.000 hectares après la levée de la condition de résiliation.

Dans ce sillage, M. Bouazghi a fait état de 1.000 cas de levée de conditions de résiliation concernant 150.000 hectares, soulignant que les cas en suspens seront étudiés par les commissions chargées des opérations de mise en valeur des terres jusqu'à la récupération des terrains abandonnés n'ayant pas été mis en valeur à cause de la condition de résiliation et leur redistribution dans le cadre de la promotion de l'investissement à travers les incitations initiées au profit des investisseurs. Les résultats enregistrés témoignent de l'efficacité de la méthode adoptée et du respect des hautes autorités de leurs engagements à savoir l'octroi de 853.000 hectares à plus de 19.000 bénéficiaires.

«Les programmes de mise en valeur tendent à augmenter la superficie des terres agricoles productives à 9 millions d'hectares à moyen terme au lieu de 8,5 millions d'hectares actuellement, contribuant à la sécurité alimentaire», a-t-il ajouté.

A. Z.