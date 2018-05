Football/ amical : la sélection nationale A' s’incline face à l'Arabie saoudite (2-0)

L'équipe nationale A' de football, composée de joueurs locaux s’est inclinée ce mercredi soir face à la sélection saoudienne première 2 à 0 (mi-temps : 0-1), en match amical préparatoire disputé au stade Ramon de Carranza à Cadix (Espagne), en vue des prochaines échéances.

Après un début de match assez maitrisé, notamment sur le plan collectif, les Verts se sont fait surprendre à la 24e minute suite à un coup-franc direct exécuté par Salmane Al-Fradj. Une ouverture du score qui a permis aux Saoudiens de prendre le contrôle de la rencontre.

En seconde, l’Arabie saoudite a accentué sa domination en corsant l’addition à la 81e minute grâce à Yahia Al-Shehri. De son côté, le coach national Rabah Madjer à apporté six changements en deuxième mi-temps, qui se sont avérés finalement inutiles.

Il s’agit du deuxième test amical pour la sélection A' sous la houlette de Madjer, quatre mois après celui disputé en janvier face à son homologue rwandaise (victoire 4-1), en match disputé au stade d’El-Menzah à Tunis.

L’équipe saoudienne, dirigée par le technicien hispano-argentin Juan Antonio Pizzi, prépare la Coupe du monde 2018 en Russie (14 juin û 15 juillet), où elle évoluera dans le groupe A en compagnie de la Russie,

l’Egypte, et l’Uruguay.



Equipe alignée :

Moussaoui, Azzi (Arous, 63e), Benmoussa, Chafai (c), Naâmani,

Boukhanchouche (Benkhemassa, 46e), Cherif El-Ouazzani (Bourdim, 72e),

Bennacer (Zouari, 76e), Belkheir (El-Orfi, 53e), Abid, Lakroum

(Bouguelmouna, 58e).

APS