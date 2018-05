Hassi-Messaoud : Une piscine semi-olympique de 250 places

Une piscine semi-olympique de 250 places est projetée dans la commune de Hassi-Messaoud et ses travaux devront démarrer dans les tous prochains jours, a-t-on appris mercredi des services de la wilaya.

Un financement de 293 millions DA a été dégagé sur le budget de la wilaya pour la réalisation de cette installation sportive, disposant d'un bassin de 25 mètres et de gradins (250 places), en plus du vestiaire, douches, salle de musculation, bloc administratif, cafétéria et autres servitudes, a-t-on précisé.

Il est prévu aussi une opération d'acquisition d'équipements d'épuration et de chauffage destinés à la préservation de la qualité des eaux de cette installation sportive et de détente, selon la même source.

Le wali d'Ouargla, Abdelkader Djellaoui, a posé mardi la première pierre du projet, dans le cadre d'une visite de travail dans la commune de Hassi-Messaoud, appelant les responsables concernés à accélérer les travaux de sa réalisation et à respecter les délais fixés à 24 mois.