Boxe : championnat d’Afrique (juniors/2e journée) : Les Algériens Djaballah (49 kg) et Fassi (69 kg) en demi-finale

Les boxeurs algériens, Djaballah Fares (49 kg) et Fassi Ahmed Djamel (69 kg) se sont qualifiés pour les demi-finales des championnats d'Afrique de boxe juniors qui se déroulent du 7 au 13 mai à Casablanca au Maroc. Djaballah a arraché sa qualification en battant l'Ougandais, John Fisher, en quarts de finale, alors que son compatriote, Fassi Djamel (69 kg), a pris le dessus sur le Tunisien, Yahia Saidani. Louisa Bourkane (45-48 Kg) a , quant à elle, été battue par l'Ethiopienne, Décrète Tadesse, en demi-finales. Hichem Maouche (52 kg) avait validé son billet pour les quarts de finale en battant l'Ethiopien, Tadeja Leta (5-0), alors que son coéquipier, Farid Douibi

(75 kg), s'était qualifié directement en demi-finale en s'imposant devant le Mauricien, Emmanuel Dylan Henri (5-0). En revanche, Mohamed Amine El Keria (56 kg), s'est incliné devant le Camerounais, Tchouta Mbanda (5-0), pour le compte des huitièmes de finale. Chez les filles, Khatir Yasmine (51 kg) a pris le dessus sur la Tunisienne, Zaghdoudi Ichraf (5-0), et arrache sa qualification aux demi-finales, alors que Leila Semrani (60 kg) s'est qualifiée directement en finale devant la Sud-africaine, Gonsalves Amorie (par forfait). Quinze pugilistes algériens, dont six filles, prennent part à ces joutes africaines, qualificatives aux championnats du Monde de Budapest (Hongrie) et les Jeux olympiques de la jeunesse-2018 de Buenos Aires en Argentine.