Athlétisme : La 1re région militaire décroche le titre

L'équipe d'athlétisme de la 1re région militaire a décroché le titre du 10e meeting national d'athlétisme militaire après avoir arraché 5 médailles d'or dans les compétitions qui se sont déroulées mardi au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun (Alger). Lors de ce rendez-vous sportif, l'équipe de la 1re RM a remporté 5 médailles d'or, alors que celle du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben-Aknoun en a décroché deux. «Cette réalisation revient aux efforts de tous les athlètes ainsi qu'au commandement de la 1re région militaire qui a longtemps soutenu l'équipe afin d'atteindre ces niveaux», a déclaré à l'APS, l'entraineur de l'équipe de la 1re RM. Pour rappel, cette compétition a vu la participation de 115 athlètes représentant 16 équipes militaires de différentes régions et commandements, en présence des ex-champions olympiques, à l'image de Noureddine Morceli, Nouria Mérah-Benida et Hassiba Boulmerka. À noter que cet évènement a coïncidé avec la célébration du 73e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 qui ont fait 45.000 martyrs à Sétif, Guelma et Kherrata.