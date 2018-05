ESS : La reprise perturbée par les supporters

L’Entente de Sétif semble éprouver beaucoup de difficultés à boucler cette saison. En dépit d’une qualification à la phase des poules de la Ligue des champions, objectif principal du club nous dit-on, il n’en demeure pas moins que le bilan ne fait pas l’unanimité auprès des supporters.

Avec deux lourdes défaites, l’une en championnat (PAC-ESS 4-2) et (TPM-ESS 4-1), l’Aigle Noir traverse une véritable crise de résultats, à tel point que la reprise des entraînements, mardi, a été émaillée par une sortie pour le moins virulente des supporters. En effet, une frange de supporters s’est déplacée au stade 8-Mai-45 pour faire entendre aux joueurs et au staff tout le «bien» qu’ils pensaient de leurs prestations. «Personnellement, je comprends parfaitement leur réaction. Il est tout à fait normal qu’ils soient déçus du moment que nous n’avons rien fait ces derniers temps pour les satisfaire. Après, il faut que les gens sachent que je n’ai pas hérité d’une équipe qui roule comme un rouleau compresseur. L’équipe est vraiment en souffrance en ce moment. Nous essayons de redresser la situation avec les moyens du bord, mais on a besoin du soutien de tous», a déclaré Malik Zorgane qui s’était expliqué longuement avec les supporters. Ces supporters qui s’étaient déplacés au stade en veulent particulièrement à la direction du club à qui elle reproche de ne pas avoir mis les moyens nécessaires pour «monter une grande équipe. Il fallait investir dans de grands joueurs, mais on ne l’a pas fait. Aujourd’hui, force est de constater que nous n’avons pas une équipe d’envergure continentale», ont-ils déclaré.

L’ESS, qui reste sur deux lourdes défaites, s’apprête à affronter le MC Alger dans un contexte particulier, dominé par la pression des supporters. Avec le poste d’entraîneur resté vacant depuis la démission d’Abdelhak Benchikha et les nombreuses blessures recensées, la mission s’annonce compliquée. C’est dire que Hassan Hammar aura du pain sur la planche cet été.

Amar B.