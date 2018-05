CAN-2019 (U20) 2e tour aller : Algérie - Ghana : Prendre une option à Alger

L'équipe nationale algérienne de football des moins de 20 ans (U20) tentera de prendre une option pour le 3e et dernier tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 au Niger, en accueillant vendredi son homologue ghanéenne au stade du 5-juillet d'Alger à 18h, en match aller du 2e tour.

Les joueurs du duo Salim Sebaâ -Hocine Achiou qui se sont qualifiés brillamment aux dépens de la Tunisie (aller 3-1, retour 2-1), se préparent depuis samedi au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger) en prévision de cet important rendez-vous. Côté effectif, le groupe est amoindri par l'absence de l'attaquant de l'Inter Milan (Italie) Mohamed Belkheir, qui n’a pas été libéré par son club. En revanche, l'équipe s'est renforcée par 4 autres éléments évoluant à l’étranger. Il s'agit du milieu offensif de l’équipe réserve de l'O.Marseille (France) Aouachria Wassim, du latéral gauche de la même équipe, Ousfane Malik, de l’ailier-droit de la réserve du Havre AC Amara Abdelmalek et de l'attaquant Boutrif Idir du Standard de Liège (Belgique). De son côté, l'équipe du Ghana, exempte du premier tour, est attendue ce mercredi à Alger avec un effectif de 18 joueurs sous la conduite de l'entraineur Jimmy Cobblah.

Le groupe comprend cinq joueurs évoluant à l'étranger : Babawo Sliw (Dynamo Brest/ Biélorussie), Nurudeen Andul Manaf (KAS Eupen/Belgique), Sulley Ibrahim (Rising Stars/ Nigeria), Hudu Abdul Halik (Hammarby IF/Suède), et Tanko Ibrahim (Etoile Rouge/ Serbie). Les Blacks Satellites qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 en Zambie, en se faisant éliminés par le Sénégal (3-1, 0-1), sont bien décidés à passer l'écueil des Verts ce qui passe obligatoirement par un bon résultat à Alger. Le match retour se déroulera à Accra le vendredi 18 mai. Le vainqueur de cette double confrontation sera opposé au vainqueur entre la Gambie et le Bénin, lors du 3e et dernier tour prévu en juillet prochain. Cette première manche sera dirigée par un trio arbitral ivoirien dirigé par Abou Coulibaly, assisté de ses deux compatriotes, Bi Valere Gouhou et Adou Herman Desiré N'goh.