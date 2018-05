Dans la lucarne : Des dirigeants pressés

Les championnats européens et aussi ceux d’autres continents sont sur le point de clôturer le présent exercice. Il ne leur reste qu’une semaine tout au plus pour tout boucler. Chez nous, une fois n’est pas coutume, on n’est pas loin du compte. Il ne nous reste que deux journées avant le baisser de rideau. Cela fait longtemps qu’on n’a pas achevé une saison d’une telle manière. Les matches se déroulent dans des conditions jugées globalement normales. Certes, il y a des cas où la violence s’est faite parler d’elle, mais on peut dire que cela n’a pas débordé sur des «dérapages» innommables. On peut dire que c’est quelque peu maîtrisé dans l’ensemble. Le problème qui se pose, c’est qu’il y a des équipes qui n’ont pas encore assuré leur maintien. Certes, en haut du tableau, il y a lieu de mettre en exergue le fait que le CSC a pratiquement assuré le titre de champion d’Algérie, surtout qu’il compte, à deux journées de la fin du présent exercice, cinq points d’avance sur ses deux proches poursuivants, le NAHD et la JSSaouyra. En se déplaçant au stade Brakni pour y affronter l’USMBlida, ce sera pour les poulains d’Amrani qu’une simple formalité devant un ensemble déjà relégué au palier inférieur. Ceci dit, la seule chose que les amateurs de la «balle ronde» nationale attendent, c’est de connaître le nom du troisième club qui va accompagner l’USMBlida et l’USMH au purgatoire. Il est clair qu’il existe encore des équipes comme l’USBiskra, le DRBT, la JSK, l’OMédéa, le CRB, et l’USMBA qui ne l’ont pas encore assuré, mais... D’où l’intérêt qui persiste encore. D’ailleurs, nombreux sont les clubs, en dépit de cette évidence à élucider, qui pensent déjà à la prochaine saison. Une situation qui intrigue vraiment. Ce qui prouve qu’on navigue à vue sans prendre en considération la précaution d’attendre la fin de la saison avant d’entreprendre quoi que ce soit. De plus, il faut aussi prendre en compte les ressources financières dont dispose le club en question avant de penser au mercato estival. Certes, il sera très animé, mais…ce sera toujours en fonction des moyens financiers dont dispose le club. Car, de nos jours, les joueurs sont devenus assez chers sur le marché. Seuls ceux qui possèdent suffisamment les moyens financiers peuvent «écumer» le marché et faire les «bonnes affaires», même si elles se comptent sur les doigts d’une seule main. Ce qui laisse les observateurs perplexes, presque sans voix, c’est le fait que des clubs ne sont pas «clean» avec leurs joueurs et s’empressent avant tout le monde pour tenter de se renforcer. C’est un peu le «mendiant» qui veut jouer aux «riches». A ne rien comprendre ! Dans notre «jeu à onze», on joue aux «flambeurs» alors qu’au fond, on ne possède pas les moyens de notre politique. Tout compte fait, nombreux sont les joueurs, et à deux journées du baisser de rideau de la saison 2017/2018, qui ne sont pas payés au dernier centime. Certains clubs exigent de leurs dirigeants de se faire payer, d’un seul trait, sept mois de salaires. Nos clubs ne font que gagner du temps et surtout «mentir» à leurs supporters en leur disant que la saison prochaine, on va ramener de grands noms et former une grande équipe. Ce n’est, en fait, que de la «poudre aux yeux» pour gagner du temps et éviter d’être emportés comme un «fétu de paille» par la «vox populi». Ils doivent donc faire preuve de sagesse et réfléchir à une politique qui doit d’abord racler les «fonds de tiroir» avant de penser à renforcer l’équipe pour l’exercice suivant. Pourtant, chaque club possède une équipe réserve. Pourquoi ne pas puiser quelques éléments et les intégrer au sein de l’équipe séniors pour la saison suivante. Pourtant, il s’agit d’une idée qui ne peut coûter aucun sou ou peu au club. Il suffit seulement de prendre le taureau par les cornes et faire le «grand saut».

Hamid Gharbi