Ligue 2 (29e journée) : ASAM - CABBA : pour une place au paradis

C’est sans nul doute l’affiche de cette avant-dernière journée du championnat. Un choc au sommet tout à fait déterminant dans la course à l’accession. Le dauphin, AS Ain M’lila, reçoit le CA Bordj Bou Arréridj, qui ferme le podium, pour une confrontation pour le moins palpitante. Un seul point sépare les deux teams. Une rencontre difficile, que les Criquets abordent sans leur coach, Boughrara, qui a présenté sa démission en début de semaine. De leur côté, les locaux, très conscients des enjeux de cette partie, se montrent très motivés. «C’est le match de la saison. Nous n’avons pas le droit de passer à côté de ce rendez-vous. La balle est dans le camp des joueurs. Une victoire face au CABBA nous assure l’accession. Nous sommes vraiment déterminés et très motivés pour remporter ce match, qui sera très difficile à négocier surement», a indiqué le coach de l’ASAM, Hadjar, à la presse. Le vainqueur de ce choc au sommet sera très certainement promu en Ligue Une. Malheur au vaincu, par contre, qui aura ainsi complètement raté sa saison. Le nul n’arrange guère les affaires des deux adversaires, dans la mesure où la JSMB reste en embuscade. En effet, les poulains du coach Zeghdoud, qui pointent au pied du podium, accueillent la modeste formation du Ghali de Mascara, en position de premier relégable. Une victoire permettrait sans doute à la JSM Béjaïa de revenir sur le podium et d’augmenter considérablement ses chances de rejoindre l’autre formation de la ville de Yemma Gouraya chez l’élite. Dans le bas du tableau, la lutte pour le maintien s’annonce aussi acharnée. Alors que le GCM, en danger, s’apprête à effectuer un périlleux déplacement à Béjaïa, le Chabab de Batna sera hôte du Mouloudia d’El Eulma qui flirte toujours avec la zone de relégation. De son côté, la lanterne rouge, CRB Ain Fekroune, déjà condamnée aux purgatoires, accueille le Widad de Tlemcen, dans une position très inconfortable. L’Amal Boussaâda, autre équipe sur laquelle pèse sérieusement le spectre de la relégation, ira à Chlef croiser le fer avec la formation de l’ASO, qui n’a plus rien à espérer dans ce championnat. Par ailleurs, le Raed de Kouba, qui a besoin d’un seul point pour assurer sa survie, reçoit le Rapid de Relizane, déjà en vacances. De son côté, le leader, qui a fêté son accession la semaine dernière, se déplacera à Skikda. Le MOB jouera face à une équipe de la JSMS, qui n’a plus rien à perdre ni à gagner cette saison.

R. M.



Programme des rencontres :



RCK – RCR

JSMB – GCM

ASAM – CABBA

ASO – ABS

CAB – MCEE

JSMS – MOB

MCS – ASMO

CRBAF - WAT