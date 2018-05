Ligue 1 (29e journée-match avancé), Demain, 16H, à El-Mohammadia (El-Harrach) USMH - MC Alger : les vert et rouge favoris mais…

Cette rencontre entre l’USMH et le MCA, comptant pour l’avant-dernière journée du championnat national de Ligue 1, sera, pour les locaux, un baroud d’honneur pour quitter la Ligue 1 en beauté.

Ce qui n’est pas le cas des mouloudéens qui espèrent terminer à une très bonne place au classement général. Il est clair que les harrachis d’Abbès, qui est sous le coup d’une suspension de six mois, ont déjà rétrogradé. Avec 25 pts dans son escarcelle, la formation harrachie avait déjà tout perdu, surtout qu’elle avait cédé le pas lors des dernières journées et ces deux défaites, d’affilée, contre le DRBT et la JSSaoura. Il faut tout faire aujourd’hui pour ne pas perdre pied et surtout l’homogénéité du groupe qui donne l’impression d’être disloqué après ce qui s’était passé avec les supporters qui n’ont pas «gobé» les dernières contre-performances de leur équipe.

De plus, face au MCAlger, ce ne sera pas facile du fait que le doyen, même si, lui aussi, restait sur deux défaites consécutives devant le NAHD et l’USMBA sur le même score de 2 à 1, n’est pas en possession de tous ses moyens. L’élimination des mouloudéens en coupe d’Algérie leur avait porté un sérieux coup au moral. Ce qui fait que l’équipe a quelque peu perdu le goût du football où la violence est devenue monnaie courante. Heureusement que le service d’ordre est en train de faire un travail colossal pour tenter de la rendre moins dangereuse et moins pernicieuse. Ceci dit, les mouloudéens seront quelque peu avantagés, mais les harrachis ne vont pas se laisser faire. Cette rencontre pour les poulains de Casoni, qui pourrait rester la saison prochaine, sera une sorte de revue générale avant le match de mardi prochain contre l’ESS, au stade du 08-mai 45, à Sétif, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions d’Afrique (16 mai). Il est clair que le MCA compte déjà un point dans son compteur alors que l’ESS, qui a cédé lourdement à Lubumbashi devant le TPMazembe sur le score de 4 à1 , compte zéro point. Ce qui rend sa prochaine confrontation des plus serrées. Gare au vaincu ! Il est donc très intéressant de suivre de plus près cette sortie. Par conséquent, les camarades de Karaoui vont tout faire pour éviter les blessures. Comme Mebarakou sera suspendu, Casoni aura certainement du pain sur la planche pour composer son équipe face à l’ESS dans une semaine.

A Tizi-Ouzou, la JSK recevra l’USMA dans un match qui se jouera sans public du fait que la JSK a écopé de trois matches à huis clos dont un avec sursis. Ce match a été avancé à demain, vendredi, du fait que l’USMA est concernée par la coupe de la CAF. Il est certain que ce match sera celui de la dernière chance pour les canaris qui doivent impérativement l’emporter s’ils veulent se maintenir en Ligue1. Bouzidi et les siens sont très motivés pour prendre la mesure de cette formation usmiste. Toutefois, il est attendu qu’on assistera à un face-à-face des plus serrés du fait que les rouge et noir n’ont pas encore remisé leurs ambitions de bien terminer le présent championnat en occupant une très bonne place.

Ce sera très chaud où l’on espère que le fair-play sera au rendez-vous !

H. G.