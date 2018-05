Cisjordanie : Le nom « Président Bouteflika » attribué à une rue principale

Les autorités du gouvernorat de Tubas en Cisjordanie (Palestine) ont décidé de baptiser l'une des rues de la ville au nom du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, «en reconnaissance des positions de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne». La rue, baptisée mardi au nom du Président Bouteflika, est située dans la ville de Tamoune, à l'est du gouvernorat de Tubas (nord de la Cisjordanie). Il s'agit d'une grande rue principale qui relie Tamoune au nord d'Al Aghouar. La ville de Tamoune constitue 75% de la superficie du gouvernorat occupée par Israël qui empêche les populations palestiniennes de construire et de cultiver leurs terres sous prétexte militaire injuste. La cérémonie de baptisation a eu lieu en présence des autorités locales et de l'ambassadeur de Palestine en Algérie, Louaï Aïssa, qui a indiqué que «les enfants qui scandent l'Algérie reflètent notre fierté d'être palestiniens sur notre terre, et en dépit de toutes les violations contre ce peuple, personne ne pourra nous déloger d'ici». Soulignant les liens forts qui unissent les deux peuples, palestinien et algérien, M. Aïssa a rappelé que «l'Algérie a tant donné à la cause palestinienne». Joint par téléphone à Ramallah, le président de l'association de fraternité Algérie-Palestine, Assaad Kadri, a affirmé que cette initiative se veut «un hommage et une reconnaissance au Président Bouteflika pour son soutien indéfectible et inconditionnel à la cause palestinienne, tant au niveau diplomatique que politique, et ce depuis qu'il était ministre des Affaires étrangères». Se félicitant de la coïncidence de cette cérémonie avec le 73e anniversaire de la commémoration des massacres du 8 mai 1945, M. Kadri estime que c'est là «une forme de communion symbolique et spirituelle entre les deux peuples».