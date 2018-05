Haute instance de surveillance des élections : Une proposition de loi pour une meilleure efficacité

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), M. Abdelouahab Derbal, a affirmé, hier, que son instance «s'apprête à présenter une proposition pour améliorer les textes de la loi 11-16 régissant le fonctionnement de la HIISE».

S’exprimant sur les ondes de la Chaîne I, de la radio nationale, M. Derbal explique que «ce texte juridique comprend plusieurs vides et lacunes qui ont été relevés, lors de son application sur le terrain».

Le responsable précise que l'expérience de l'instance, lors des élections législatives et locales de 2017, avait démontré la nécessité d'améliorer les textes régissant ses activités, indiquant qu'il s'apprête à présenter des propositions dans ce sens. Tout en reconnaissant l’effort consenti par le législateur dans l’élaboration de cette loi, il n’en demeure pas moins, appuie- t-il, que «le texte, tel qu’il est actuellement, n’est pas suffisamment adapté aux différents amendements constitutionnels». «Nous avons commis plusieurs erreurs, lors de l'application de cette loi, vu que ses textes sont, soit ambigus, soit ne prévoient rien à l'issue des saisines», a-t-il déploré.

Selon l’hôte de la radio, l’expérience des précédent rendez- vous électoraux a démontré que les différentes étapes du processus électoral exigeaient «un suivi minutieux de l'application des règles juridiques, pour garantir la crédibilité». Un constat dont il a fait part d’ailleurs, lors de son allocation prononcée, à l’occasion de la session de formation au profit des formations politiques. Pour le président de la HIISE, «la communication et la concertation sont une condition sine qua non, pour éviter tout malentendu». À cela s’ajoute la nécessité de garantir la sécurité du processus électoral. Il insiste toutefois que toute révision de la loi relative à la HIISE nécessite, au préalable, de définir les lacunes entravant son application de façon optimale. Il a ainsi plaidé en faveur d’une amélioration autrement plus cohérente de l’actuelle loi, non sans mettre l’accent sur le respect de ses dispositions. Dans cette optique, il a émis le souhait de voir les formations politiques initier, à l’avenir, des sessions de formation visant à «améliorer la performance» de toutes les parties concernées par le processus électoral.

Selon le président de la HIISE, la mission de l’instance est de veiller et d'œuvrer, de manière permanente et responsable, à la concrétisation de l'objectif de transparence et de régularité du processus électoral. D’où la nécessité d’approfondir la concertation avec toutes les parties concernées. Estimant que «le respect de la loi et l'observation de ses dispositions, et son amélioration harmonieuse et intégrée sont l'unique voie de la réussite», M. Derbal a qualifié la transparence et la régularité des élections «de devoir national et d'engagement constitutionnel».

Mieux, ce principe de transparence est même «le garant de la légalité et de l'immunité des institutions, la base de la stabilité et du développement». Ce qui constitue, estime-t-il, «une revendication permanente et renouvelée de tous les acteurs politiques». Cette importance capitale a était mainte fois rappelée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui l'a clairement inclus dans l'amendement constitutionnel de 2016», a soutenu le président de la HIISE.

S'agissant de cette rencontre, M. Derbal a fait savoir qu'il ne s'agit pas d'un dialogue politique autour de programmes, mais d'une formation dans le cadre des engagements constitutionnelles de l'Instance, rappelant que l'article 194 de la Constitution dispose que la Haute instance indépendante de surveillance des élections «veille à l'organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours».

