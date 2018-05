Mme Merkel : « Les Européens feront tout pour que l’Iran reste dans l’accord »

Les Européens « feront tout » pour que Téhéran respecte l'accord sur le nucléaire iranien, a déclaré hier la chancelière allemande, peu après que le guide suprême iranien a exigé des garanties en réponse au retrait américain. « Nous allons respecter l'accord et nous ferons tout pour que l'Iran se tienne à ses obligations », a dit Angela Merkel. La chancelière a insisté sur le fait que ce texte constitue « un pilier qui n'aurait pas dû être remis en cause » par Donald Trump, avec qui elle entretient par ailleurs des relations compliquées.

Un peu plus tôt le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a exigé des Européens qu'ils donnent des «garanties réelles» à l'Iran pour lui permettre de rester dans l'accord de Vienne.