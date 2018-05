Soudan du Sud : L’ONU appelle le Conseil de sécurité à agir

A l'approche de la prochaine phase des pourparlers de paix sur le Soudan du Sud au Forum de revitalisation de haut niveau d'Addis-Abeba, le chef du maintien de la paix de l'ONU a appelé, mardi, le Conseil de sécurité à agir dans ce pays, selon un communiqué publié mardi par l'ONU. «C'est un moment critique pour la paix», a estimé Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de maintien de la paix. Les parties sud-soudanaises devant prendre part au Forum de revitalisation sont divisées sur des questions critiques de gouvernance et de sécurité. Elles continuent de discuter sur les quotas ministériels tandis que les modalités d'un cessez-le-feu permanent et des arrangements transitionnels de sécurité, y compris celles portant sur Juba et les réformes du secteur de sécurité, restent évasives. Le président Salva Kiir et son gouvernement ont confirmé leur volonté de participer au Forum de revitalisation, même si les discussions autour du mandat du gouvernement provisoire d'union nationale et la préparation des élections vont rester tendues si le Forum de revitalisation n'arrive pas à trouver une solution acceptable, a expliqué M. Lacroix.