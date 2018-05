Contre des commissariats de police à Kaboul : Attaques coordonnées

Plusieurs attaques visant deux commissariats de police et apparemment coordonnées, ont secoué Kaboul hier, dont l'une a été revendiquée par le groupe Etat islamique. Une série de fortes explosions, suivies de rafales d'armes à feu opposant assaillants et forces de l'ordre, a secoué Kaboul en fin de matinée. Au moins deux policiers ont été tués et une demi-douzaine de civils blessés dans les attaques dont l'une n'était toujours pas achevée en milieu d'après-midi, selon des sources policières et médicales. Le groupe Etat islamique a revendiqué la première attaque, qui s'est déroulée à l'encontre d'un commissariat de police situé dans un quartier à majorité chiite de l'ouest de la ville, et qui est désormais terminée, a indiqué un porte-parole de la police, Hashmatullah Estanakzai. «Deux policiers ont aussi perdu la vie et deux autres sont blessés», a déclaré M. Estanakzai. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur Najib Danish, un kamikaze s'est fait exploser devant le bâtiment. S'en est suivi un échange de tirs nourris entre d'autres assaillants et des policiers. La seconde attaque s'est produite devant le commissariat de police numéro 10 dans le quartier de Shar-e-Naw, au centre de Kaboul.