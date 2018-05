Musulmans de France : Une instance représentative en vue ?

Une consultation nationale des musulmans de France vient d’être lancée pour qu’ils prennent «leur destinée en main», a annoncé hier son promoteur Marwan Muhammad, ancien directeur du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF). Un site Internet (Consultationdesmusulmans.fr) a été créé à cet effet, où les internautes musulmans pourront répondre de façon anonyme à un questionnaire portant sur le Conseil français du culte musulman (CFCM), l’actuelle instance de représentation du culte, sur le rôle de l’État et sur celui des États d’origine (Algérie, Maroc, Turquie essentiellement).

D’autres questions interrogent sur les «personnes» par lesquelles les répondants se sentent «représentés» et les associations dont ils apprécient le travail, religieux ou non, a expliqué le promoteur, d’origine égyptienne, dans une tribune publiée sur les colonnes du Monde, évoquant l’absence de débat et la «paralysie totale» autour du devenir organisationnel de la deuxième religion de France.

«Après plusieurs générations, les musulmans n’ont toujours pas d’instance représentative d’ampleur nationale qui soit à la hauteur des enjeux de notre temps», a-t-il estimé, critiquant le CFCM pour son «interminable déshérence». Pour lui, après une multitude d’expériences d’organiser le culte, le moment est venu, pour tous les musulmans, de «prendre leur destin en main et de s’organiser selon leurs choix». Il souhaite que cette consultation aboutisse sur la définition des bases de «ce que pourrait être l’organisation des communautés musulmanes» et sur la mise sur pied de fondations d’une relation «constructive et franche» avec l’État français, «basée sur l’égalité de traitement de tous les citoyens et sur l’indépendance réciproque du politique et du religieux, conformément au principe de laïcité».

La consultation, qui se fera aussi sur le terrain, durera «idéalement jusqu’à la fin juin», c’est-à-dire en grande partie pendant le mois de Ramadhan, qui commencera mi-mai. Un travail de synthèse des réponses à certaines questions ouvertes et nécessiteront un traitement non automatisé sera ensuite mené d’ici la rentrée, a indiqué Marwan Muhammad. Pour rappel, le président Emmanuel Macron prépare une réorganisation «complète» du culte musulman en France, et un plan d’ensemble est à l’étude à la présidence, avec la coopération «active» du ministère de l’Intérieur, qui est également chargé du culte et prévoit la création de nouvelles instances représentatives des musulmans, l’élaboration d’un cadre pour le financement des lieux de culte et la collecte des dons et un programme de formation des imams.

Dans ce contexte, le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a été chargé, dans ce cadre, de préparer la réforme du Conseil français du culte musulman (CFCM), institution créée en 2003 sous l’égide de Nicolas Sarkozy, qu’un rapport du Sénat avait qualifié de «coquille vide» et pas du tout représentatif.

Selon une enquête de l’Ifop pour l’Institut Montaigne, publiée en 2016 par le JDD, à peine un tiers des musulmans connaissent son existence, rappelle le journal, citant des experts qui ont estimé que son mode de désignation de ses membres est un «facteur d’immobilisme». Les musulmans pourraient atteindre le nombre de 13 millions de la population française d’ici à 2050, selon une étude de l’Institut de recherche américain Pew Research Center, publiée en décembre dernier, soulignant que la France continuera de former la première communauté musulmane d’Europe.