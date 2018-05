Accord sur le nucléaire iranien : L’UE face à ses choix

Si, pour certains analystes, Israël est le grand bénéficiaire du retrait américain de l’accord sur le nucléaire iranien, l’onde de choc de la décision de Donald Trump se fait déjà sentir.

En claquant la porte, le président américain a beaucoup plus déçu ses alliés occidentaux qui, dès l’annonce américaine, ont appelé à sauver le texte signé en juillet 2015 avec l’Iran. Un appel non seulement dicté par un impératif de stabilité et de sécurité mais aussi par des engagements économiques et ses implications financières. La levée progressive des sanctions contre l’Iran suite à l’accord de 2015 a été une issue salvatrice pour les entreprises européennes malmenées par une récession et une crise monétaire aigue. Les premiers souffles du vent de colère ne se sont pas fait attendre. Le ministre français de l’économie a été le premier à dégainer en affirmant haut et fort qu’il n'est «pas acceptable» que les Etats-Unis se placent en «gendarme économique de la planète». Pour rappel, M. Trump avait précisé que les entreprises étrangères auront entre trois et six mois pour «sortir» d'Iran avant d'être frappées à leur tour par des mesures punitives leur barrant l'accès aux marchés américains. M. Bruno Le Maire a affirmé que cette décision aurait des «conséquences» pour les entreprises françaises et pas seulement, tout en précisant qu’en deux ans, la France avait multiplié par trois son excédent commercial avec l'Iran.

Pour l’Union européenne, il s’agit vraiment d’un casse-tête chinois. A la croisée des chemins, l’Europe n’a d’autres choix que de trancher dans le vif. Se plier à Washington et perdre des milliards de dollars de contrats au profit des russes, des chinois et des Turques qui n’ont pas l’intention de lâcher le morceau ou faire la sourde oreille et s’éloigner d’un président qui a tendance à imposer ses choix. Selon l’Elysée, les Européens vont « tout faire pour protéger les intérêts» de leurs entreprises en Iran. Rester dans l’accord ou pas ? La marge de manœuvres et tellement étroite qu’en plus du spectre sécuritaire (en cas de retrait de l’Iran), les dommages collatéraux en Europe et le coût social qui en découle sera lourd de conséquences. Pour les trois pays européens, le salut viendrai peut-être des pays de la région pour qui la décision de Trump est une aubaine, et qui pourraient mettre la main à la poche pour compenser le manque à gagner… M. T.