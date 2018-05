Constructions illicites dans la capitale : 1.500 habitations démolies en deux ans

Le wali d’Alger Abdelkader Zoukh a annoncé, lors de la conférence de presse tenue hier, à la veille de la phase finale de la 23e opération de relogement, que la lutte contre les constructions illicites et non conformes aux permis de construction «se poursuivra sans relâche». M. Zoukh dit que «ces habitations tendent à ternir la capitale», soulignant «la nécessité de poursuivre le combat pour éradiquer ce genre de pratiques et ne permettre à aucun bidonville de s’installer dorénavant». Il a, à ce sujet, indiqué que près de 1.500 constructions illicites ont été démolies par les services de la wilaya d’Alger, depuis bientôt deux années.

K. H.